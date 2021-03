Obras quedó acorralado en su futuro inmediato luego que anoche cayera 3-1 ante Ciudad, por una de las semifinales de la Liga Argentina de Vóleibol, que se disputó en el Polideportivo La Superiora. El equipo sanjuanino tendrá que ganar mañana cuando en el mismo escenario, desde las 20 horas, se dispute el segundo cruce de la llave prevista al mejor de tres partidos.

Por algo en la fase regular de la esta temporada atípica de la Liga por el coronavirus, repartieron victorias: el equipo sanjuanino celebró primero y luego tuvo su festejo combinado bonaerense. Se trata de dos equipo realmente parejos en sus fuerzas que terminaron segundo (Obras) y tercero (Ciudad) respectivamente.

La final debería comenzar el 25 de marzo, en sede a definir y al mejor de cinco juegos.

En el amanecer del cruce, el equipo de Santiago García pegó primero. Se hizo más fuerte desde el saque y así tomó ventaja en el marcador. Tuvo en Agustín Bruschini una auténtica pesadilla para la defensa sanjuanina y de esa forma se hizo con el primer set por 25-20, que tuvo un intenso desarrollo por poco menos de media hora.

El segundo parcial tuvo casi la misma tonalidad, aunque en este caso el club de calle 25 de Mayo encontró en Juan Bucciarelli el jugador vital para tomar diferencias en el score. En saque y con sendos ataques le permitió a su equipo irse arriba por 21-16. Pero, esa diferencia parcial quedó casi en la nada con la arremetida desde el saque de Ciudad que lo puso a un tanto de igualar el set, aunque Obras lo supo cerrar con otro remate para empardar la historia (25-23, en 32").

El mayor nivel se mostró por ambos clubes en el tercer set. Pero en esta ocasión las contras de Ciudad fueron la diferencia en momentos críticos. Entonces, aparecieron de manera determinante Gastón Fernández y Sergio Soria en los bonaerenses. Ya con una importante ventaja en el parcial, los foráneos lo supieron liquidar por 25-20, en 29 minutos.

El cuarto y definitivo set tuvo a un solo equipo en cancha: Ciudad. El golpe anímico de haber perdido el tercero pareció sacar a relucir una mala versión del equipo de Santiago Paredes. Los errores propios lo fueron condenando y por eso la visita celebró un paso clave con el 25-18.

El otro lado

En el segundo turno de ayer, en el Polideportivo La Superiora debían medirse abriendo la semifinal UPCN ante la UVT. Este choque no se dio a causa de un positivo de coronavirus de un jugador del gremial, por lo que el plantel y los colaboradores más estrechos quedaron aislados cada uno en su domicilio particular. Hoy será una jornada importante ya que serán todos ellos hisopados, esperando que los resultados sean negativos y de esta forma quedar el camino allanado para comenzar con la llave buscando un finalista. La idea es que, en caso de no haber más positivos, el primer chico se pueda disputar el viernes o sábado, dependiendo de la decisión que tomen en conjunto el Ministerio de Salud provincial con la ACLAV. En consecuencia, el segundo juego iría el domingo o lunes.