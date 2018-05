El sanjuanino quiere reverdecer laureles ante un adversario que cambió de promotor y busca posicionarse en el primer nivel internacional.

Una contienda, por demás, complicada asumirá el próximo viernes el boxeador sanjuanino Fabián "Noni" Orosco (27-7-3, 9 KO) quien se enfrentará a diez asaltos con el ex campeón argentino y sudamericano pluma y además retador mundialista, "La Cobrita" Rueda (29-1-0, 26 KO), quien



abrirá un nuevo capítulo de su vida deportiva de la mano del promotor bonaerense Mario Arano, protagonizando la pelea de fondo de una reunión que se desarrollará en la ciudad cordobesa de Coronel Moldes y llegará a San Juan televisada por la señal satelital de Directv.



Rueda, de 30 años y dueño un récord escalofriante, invicto en el país (ver aparte) debutará bajo la promoción de Arano Box, empresa que también maneja la campaña del campeón mundial welter AMB, Lucas Matthysse; con la cual firmó un vínculo contractual hace unas semanas.



El deseo de Rueda es volver a los primeros planos del boxeo mundial, lo que podría lograr apoyado en el gran poder de su pegada. El bonaerense, tras perder de manera categórica en su intento por ser campeón mundial, ha peleado muy espaciadamente, hizo sólo tres peleas en los últimos, casi, tres años. Por su parte, Orosco viene de perder sus tres últimas peleas (Alan Luques Castillo, Javier Chacón y Horacio Cabral) y de ser un supergallo natural (55,338 kg) que ha realizado sus últimos combates en las categorías superiores dando ventaja física, y por lo tanto de potencia.



Arano eligió para Rueda un rival con experiencia que viene transitando una racha negativa y que le oponga los menores riesgos a "su muchacho". La última victoria del rawsino data del 4 de marzo de 2016, cuando noqueó en dos asaltos al brasileño Adeilson Dos Santos, en combate donde disputaron el título interino supergallo de la OMB (Organización Mundial de Boxeo). Al igual que Rueda, Orosco no ha tenido continuidad en la parte final de su campaña y desde entonces hilvanó las tres derrotas antes citadas.



No será una prueba sencilla para ambos, especialmente para el sanjuanino, porque se encontrará con un hombre más grandote y mucho más potente.



>> Invicto en el país

Matías "La Cobrita" Rueda será el adversario del Noni.



Matías "La Cobrita" Rueda es un púgil de manos pesadas, que sufre mucho para dar el peso, por eso subió de pluma (57,153 kgs) a superpluma y, allegados al boxeo, comentan que también le cuesta dar los 58,967. Invicto en el país, la única pelea que perdió fue con el mexicano Oscar Valdez, en julio de 2016, en Las Vegas y por la corona pluma OMB.