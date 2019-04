Intacto. Lionel Messi se recuperó de los golpes en Inglaterra y estará hoy contra el Manchester United en el Nou Camp.

Barcelona, con el astro Lionel Messi, intentará hoy como local hacer valer la ventaja de 1-0 lograda en el estadio de Old Trafford frente al Manchester United y pasar a las semifinales de la Liga de Campeones de Europa después de cuatro años de no alcanzar esa instancia. El partido se jugará en el estadio Camp Nou desde las 21 hora de España, las 16 en la Argentina. En el partido de ida, el equipo "culé" logró un valioso triunfo de visitante con un gol en contra del defensor Luke Shaw, mientras Messi sufrió un golpe en la nariz que le produjo una herida, tras una fuerte entrada del defensor inglés Chris Smalling.



En las tres temporadas anteriores, el Barcelona no pudo llegar a semifinales ya que resultó eliminado en cuartos de final por Atlético de Madrid primero, y Juventus y Roma en las dos ediciones posteriores.



Hoy los dirigidos por Ernesto Valverde intentarán que el conjunto inglés no se una a la nómina de equipos que dejaron al club catalán fuera del sueño europeo en los últimos cuatro años.



Por ese motivo, el DT del "Barsa" dispuso que el sábado pasado su equipo jugara con suplentes ante Huesca (0-0) de visitante, para preservar a los titulares de cara a la Champions League, y además porque es cómodo puntero de la liga española con 74 puntos, seguido por Atlético de Madrid (65) y Real Madrid (60).



La estadística señala, por otra parte, que el Manchester United nunca pudo ganar en la cancha del Barcelona, que suma 30 partidos invicto en su estadio.

Vital. Cristiano Ronaldo es el jugador que hace la diferencia y hoy comandará el ataque italiano ante el Ajax de Holanda.





Mientras que Juventus de Italia y Ajax de Holanda animaran hoy en Turín el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, tras el empate en un gol en el encuentro jugado la semana pasada en Amsterdam.



El partido se jugará en el Juventus Stadium de Turín desde las 16 horas de Argentina, con el arbitraje del francés Clement Turpin.



En el equipo italiano la única duda es la del volante uruguayo Rodrigo Bentancur, quien podría ir al banco de suplentes por decisión táctica.



En el conjunto holandés no podrá jugar el lateral argentino Nicolás Tagliafico, quien debe cumplir una fecha de suspensión, mientras esperan por Frankie De Jong, lesionado el último sábado en un partido de la liga local.



El encuentro de ida jugado en el estadio Johan Cruyff Arena de Amsterdam terminó empatado en un gol, con un cabezazo de Cristiano Ronaldo para la Juve y un tanto del brasileño David Neres para los holandeses.