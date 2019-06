Sus "fans". El "Negro" José Luis Páez, el técnico de la Selección Argentina, y sus afectos: Junto a Paola, una de sus hijas, y a Adriana, su pareja.

Fue el primero en estar en el lugar indicado. Veinte minutos antes de lo pactado. El técnico de la Selección, el "Negro" José Luis Páez, estaba comiendo de una bandejita que recién había comprado. Acompañado por sus "fans", como él las definió, una de sus hijas (Paola) y su pareja Adriana Quiroga, se lo veía conforme e ilusionado. "Otra vez de viaje. Otra vez a llenarnos de ilusión. Y esperemos que la podamos llenar con todos los sanjuaninos y todos los argentinos, que tanto la merecemos".

Ante la pregunta de si están bien, inmediatamente aclaró "No, no estamos bien, en verdad estamos fantástico. Tenemos una adrenalina encima tremenda. A ellos les tocó vivir una mala allá en China. A veces el castigo se quita cuando se pasa y aún no pasa. Por eso no vamos a repetir lo que pasó. Sólo hay que mejorar para no equivocarse. Y estamos al mil por mil hablándolo. Acá hay un grupo de armonía muy firme".

Su hermano David recalcó lo importante que es trabajar en Europa en la previa y el "Negro" dijo al respecto: "Lo importante es trabajar en buenas condiciones. No es que esté descartando a San Juan pero siempre dije que el estar aquí te da para seguir con tus amistades, el asadito, la familia, alguna salida, no conllevan a la profesionalidad para encarar un Mundial con pretensiones. Por eso no hay mejor forma que tener la chance de entrenar allá, lejos de las cosas que te rodean en lo cotidiano. Solitos y juntitos todos para que exista armonía".

Sobre la presencia de su hermano David aclaró que "es el plus de la serenidad, de la experiencia. De su presencia como jugador, de su calidad. Y el que esté muy bien físicamente es una ventaja".

Al final, sobre los rivales, opinó: "Las potencias van a estar ahí. En la definición. España, como local, será complicado, y Portugal tiene un equipazo pero nos respetan mucho".

DAVID Y OTRA ILUSIÓN MÁS

"Estoy más nervioso que la primera vez"

Estaba de nuevo esperando subirse a la combi para viajar con la Selección. Algo que ni siquiera figuraba en los planes de David Páez hace un año atrás... "Sí la verdad que no sólo no estaba en los planes para mí, sino que ya no estoy en los planes de nadie (risas). Te voy a decir la verdad, hasta el "21 no paro (más risas)". Con su pequeña mochila en la espalda, el "Rey David" agregó: "Bueno, a pedido del "Negro", mi hermano, lo hice con placer, como lo había hecho en la primera vez con Giuliani. Sólo falté a la cita en China, porque las condiciones de entrenamientos en la previa no estaban dadas. Estoy feliz. Entusiasmado".

Ante la pregunta si siente las mismas ansias y emociones de la primera vez, David contestó: "Quizás esta vez siento más nervios. No miedos. La verdad, estoy más nervioso que la primera vez. Debe ser por la decisión que tomé, que para mí es muy importante No puedo hacer las cosas mal y quizás esa ansiedad que tengo hoy en día me me está haciendo pasar de revoluciones y ponerme nervioso. Pero estoy tranquilo porque sé que vamos a entrenar allá (en Portugal) y es lo que me fortalece".

Y al final cerró con sus deseos: "Vamos a trabajar a full para llegar en las mejores condiciones de competir y una vez estando ahí ya veremos cómo se van dando las cosas".