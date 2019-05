Un instante, dos caras. El brasileño Lucas Moura, autor de los tres goles del Tottenhamn, grita con el alma el tanto decisivo que se dio en el último instante del tiempo adicional. Sus compañeros llegan para abrazarlo. Atrás, los holandeses del Ajax, vencidos.



Otro milagro. Y de nuevo de un equipo inglés. Ayer fue el turno del Tottenham, que logró otro batacazo en la Champions League (Liga de Campeones) de fútbol de Europa. Antes de ayer le había tocado al Liverpool, que dejó en el camino al Barcelona de Messi. Y el que reforzó eso de que el fútbol inglés es el mejor del mundo fue el equipo del argentino Mauricio Pochettino, que le ganó 3 a 2 sobre el final del partido al Ajax de Holanda, en Ámsterdam, y eso le valió el pase a la final, beneficiado por los tantos como visitante tras la derrota 1-0 en la ida disputada en Londres. Y ese partido decisivo será disputado por dos equipos ingleses. Será en el Wanda Metropolitano de Madrid el primer día de junio.

El defensor holandés Matthijs de Ligt y el volante marroquí Hakim Ziyech marcaron para Ajax en el primer tiempo, mientras que el brasileño Lucas Moura, con un "hat-trick" clave en el complemento, marcó para Tottenham.

Ajax impuso condiciones desde temprano con el tanto de cabeza del juvenil De Ligt. El equipo de Pochettino intentó una reacción, pero le faltó profundidad en ataque. Un remate cruzado y fabuloso de Ziyech estiró la ventaja en la primera parte y el aroma a serie liquidada sobrevoló el estadio.

Sin embargo, ya en el segundo tiempo, Tottenham resurgió con los tantos del brasileño Lucas. Primero con una contra y después tras un rebote.

Ajax sintió el golpe pero después equilibró las acciones.

Los minutos finales fueron intensos e inciertos. Tottenham estuvo muy cerca del gol en dos oportunidades.

La gesta de Liverpool ante Barcelona un día antes se recordó en Ámsterdam y se cristalizó con el tercer tanto de Lucas, similar a su primera definición, en el quinto y último minuto adicionado.

Tottenham disputará su primera final y Liverpool jugará la novena con cinco títulos (1977, 1978, 1981, 1984 y 2005).

La clasificación. El tiro de Lucas Moura entra al arco holandés, en el último segundo de los 5" de alargue. Increíble. Eso le valió al Tottenhamn pasar a la final, en la que jugará con el Liverpool.

Acento argentino

Cuando todas las especulaciones ponían al gran Lio Messi en la final del 1 de junio en Madrid, la hegemonía inglesa sacó al capitán de nuestra Selección de ese partido pero el Tottenham garantizó producción nacional para definir la Champions. Y es que además del técnico Mauricio Pochettino, Argentina estará presente con tres jugadores más: Eric Lamela, el ex River Plate, el defensor Juan Foyt -ex Estudiantes- y tal vez el menos conocido, el arquero Paulo Gazzaniga. El trío de argentinos no es titular en la formación del Tottenham pero son primer recambio para el entrenador. Una muestra más de que la cantera nacional no se agota.



>> Pochettino: "Mis jugadores son héroes"



El entrenador del Tottenham Hotspur, el argentino Mauricio Pochettino (en la foto junto a un colaborador), calificó a sus jugadores de héroes, tras vencer al Ajax y lograr el pase a la final de la Champions.

"Aún es difícil hablar, pero mis jugadores son héroes", dijo Pochettino apenas consumada la victoria. "Y si mis jugadores son héroes, Lucas (Moura) es un superhéroe", apuntó el DT sobre el goleador brasileño.

"La segunda parte ha sido fantástica, este tipo de emoción sin el fútbol no es posible. Gracias a todo el mundo que ha creído en nosotros. Es difícil describir esto con palabras", indicó el técnico.