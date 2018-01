Sin consuelo. Sebastien Loeb (de espalda, a la izquierda) mira incrédulo su Peugeot hundido en una zanja que lo dejó sin Dakar. Su copiloto, Daniel Elena, dolorido, a un costado.

El francés Sebastien Loeb se quedó afuera del Rally Dakar 2018 por quedar atrapado en una zanja con su Peugeot, y aunque logró salir de esa posición tras perder varios minutos, los golpes que sufrió su navegante, Daniel Elena, lo obligaron a dejar la competencia mientras se disputa ayer la quinta etapa entre San Juan de Marcona y Arequipa, en Perú. Las dunas peruanas le jugaron una mala pasada al múltiple campeón de WRC, porque no fue preciso en la navegación y en el afán por acercarse a la punta de la carrera que comanda su compatriota Stephan Peterhansel, no detectó la profundidad de una hondonada que no pudo superar y además de golpear fuerte su auto.



Loeb había ganado la etapa del martes terminando el día en la segunda posición de la clasificación general, y ayer buscaba seguir descontando.



El cordobés Nicolás Cavigliaso, con Yamaha, ganó ayer en cuatriciclos la quinta etapa del Rally Dakar, en tanto Federico Villagra (Iveco) se mantiene como escolta en camiones, siendo los argentinos más destacados de la jornada. Entre los autos, el mendocino Orlando Terranova (Mini) fue sexto y ahora está 12do en la general. La etapa fue para el francés Stephane Peterhansel (Peugeot), quien además comanda en la general. El que obtuvo un buen rendimiento con su moto fue el salteño Kevin Benavides, quien fue tercero y así volvió a la segunda en la general, detrás del francés Adrien Van Beveren (Yamaha).





Abandonos

Tres candidatos

El abandono de Loeb, se suma al que sufrió el también francés Cyril Després (Peugeot) y al de Nani Roma (Mini), todos candidatos al triunfo.

Puchi cumplió

El único sanjuanino en este Dakar, Alberto Ontiveros (foto), completó la quinta etapa de la prueba, siendo la última en suelo peruano donde el Puchi había anticipado que sería lo más duro para él debido a que no está acostumbrado a las dunas y a la complicada navegación. En el tramo de ayer, Ontiveros se ubicó 50to para unir el tramo entre San Juan de Arcona con Arequipa. Con su Honda, el piloto del equipo Mec Team, se encuentra 48vo en la clasificación general, una posición que mantiene desde el arranque el pasado sábado. Entre los argentinos, el Puchi fue el cuarto mejor en la jornada de ayer y desde hoy deberá lidiar con el frío extremo en Bolivia.

Reacciones

"Fue una etapa complicada, donde la navegación resultó muy difícil. Las dunas se hicieron sentir en el final del parcial donde el cansancio se sintió bastante". JOAN BARREDA BORT - Motos

"El mérito es de todo el equipo, uno lo que hace es llevar este gran auto lo más rápido posible. En Perú nos sentimos cómodos y esperemos seguir así hasta el final de este Dakar". STEPHANE PETERHANSEL - Autos

De película

Las dunas volvieron a ser protagonistas del Dakar 2018 como en las viejas ediciones de la competencia que reúne a los pilotos más temerarios del mundo en Sudamérica. El terreno que solía dominar el trazo en África había quedado de lado los últimos años pero los fanáticos y los propios pilotos reclamaron por su regreso y así ocurrió en esta edición con la vuelta a Perú y con ello las temidas dunas, que dejaron afuera ayer por ejemplo a Sebastien Loeb.

Algo particular le pasó en la Toyota Hilux al argentino Alejandro Yacopini, quien se quedó clavado de punta en la bajada de un médano y el mendocino necesitó varios minutos para volver a ponerlo en su lugar.

Con la ayuda de algunos simpatizantes que grabaron el momento y de su copiloto, Marco Scopinaro, pudieron colocarlo horizontalmente y continuar.

En tanto, hoy la prueba arribará a tierras bolivianas. Las máquinas luego de partir de Arequipa y, tras recorrer 313 kilómetros de especial y otros 447 de enlace, finalizarán en La Paz.