Festejo. Juan Pablo Castro anotó en Rosario su segundo try en un Mundial y fue en un momento y partido clave. Sucedió ante Francia, el campeón del mundo, y en el juego que le permitió a Los Pumitas acceder a semifinales.

En su círculo íntimo sabían que su nivel podía generarle una convocatoria, pero ni el propio Tito imaginaba que sería tan rápido. El sanjuanino Juan Pablo Castro, quien acaba de finalizar una exitosa participación en el Mundial M20 con Los Pumitas, ahora fue citado para Jaguares XV, que es un equipo alternativo de la franquicia argentina que se apresta a jugar una histórica semifinal de Súper Rugby. En este caso, el combinado al que fue llamado Castro afrontará la First Division de la Currie Cup en Sudáfrica, desde el mes que viene.

De acuerdo al comunicado que emitió ayer la franquicia, el head coach de Jaguares XV, Ignacio Fernández Lobbe, eligió los 33 hombres que conformarán el plantel que disputará la Currie Cup y entre las novedades figura el centro surgido del San Juan RC.

El grueso del grupo viajará en la madrugada del próximo domingo y se instalará en la ciudad de Potchefstroom. En ese lugar debutará en la competencia Jaguares XV, el sábado 13 de julio y ante Boland Cavaliers.

De todas maneras, el centro sanjuanino (junto a otros rugbiers) no se trasladará en esta tanda, sino que lo hará con posterioridad tras el descanso por el esfuerzo que implicó el Mundial M20.

Jaguares XV está conformado por jugadores de distintos equipos del sistema de la Unión Argentina de Rugby. Así, los convocados provienen de Jaguares, de Argentina XV y también de Los Pumitas.

Por ejemplo, según la web de Jaguares, Rodrigo Bruni, Bautista Ezcurra, Francisco Gorrissen, Juan Cruz Mallía, Domingo Miotti y Lucio Sordoni, que tuvieron participación en el Super Rugby, van a formar parte del plantel.

Del mismo modo están involucrados Gonzalo Bertranou, Bautista Delguy y Javier Díaz, que regresan a la actividad tras recuperarse de diferentes lesiones.

A su vez, además del capitán de Los Pumitas, otros jugadores que afrontaron el certamen ecuménico en Rosario y Santa Fe y que terminó con el equipo argentino en el cuarto lugar también fueron citados, como Mateo Carreras y Gonzalo García.

Castro consigue así continuidad en su ascendente carrera y consolida el salto de nivel que comenzó a forjar en 2017, cuando disputó su primer Mundial M20. Aquella vez alternó partidos desde el banco y como fullback. Luego jugó otro Mundial, en 2018, ya como titular y en el rol de centro; mientras que hace unos días cerró su etapa mundialista con Los Pumitas y como capitán del seleccionado.

Se abre entonces una nueva puerta para el hombre del Piuquén; otros aires se acercan para seguir creciendo.

> Emigrar, su próximo paso

Juan Pablo Castro sabe lo que todos saben. No puede seguir jugando en San Juan si desea estar a otro nivel, el que su talento le permite soñar. Tito llegó a la capitanía de Los Pumitas con una particularidad: su club no juega a nivel nacional y el seleccionado sanjuanino, cuando se disputaba el Argentino, no estaba en la zona de los mejores.

Su disciplina y contracción al trabajo le dieron una vidriera que lo puso en los primeros planos del Mundial M20, al punto que fue elegido como el jugador más destacado. Desde ahí surgió ahora la convocatoria a Jaguares XV, independientemente de que ya lo venían siguiendo. Por eso el torneo Cuyano le quedó chico y deberá abrirse paso en Buenos Aires o Córdoba si su objetivo es acceder a un equipo como Jaguares o Los Pumas. Por supuesto que tiene otras opciones, pero es claro que no aparece San Juan como la opción más viable para seguir creciendo.

Mundialista

11 Partidos mundialistas sumó Juan Pablo Castro con la camiseta argentina. Alcanzó esa marca por haber disputado tres torneos en forma consecutiva: Georgia 2017, Francia 2018 y Argentina 2019. Para 2020 se pasará en la edad.