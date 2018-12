l ex árbitro Pablo Lunati, de 51 años, admitió haber favorecido a River en un partido frente a Lanús disputado en 2011.

En Dubai, donde se encuentra para seguir al equipo de Marcelo Gallardo por el Mundial de Clubes, donde este martes debuta con el Al-Ain, Lunati dialogó con Infobae. “Fue en el último partido del torneo de 2011 antes de jugar la Promoción. Matías Almeyda, que tenía cuatro amarilas, le pegó una patada en un córner a uno de Lanús, que era para roja. Ni lo amonesté. No lo hice porque sabía que quedaba suspendido para la ida ante Belgrano”, dijo.

Y agregó: “Eso fue lo único. Después en aquel penal en Jujuy por la B Nacional, me equivoqué. Le pedí disculpas a Federico Crivelli, el arquero. No quise beneficiar a River. Antes pasó aquel día de los 13 minutos de descuento en River vs Central cuando entra el Rifle Castellanos a agredirme. Aquello me pasó por inexperto, de caliente porque la camilla entró 11 veces. El problema es que yo en principio solo adicioné 6 minutos”.

Desde que se retiró del arbitraje, en 2016, Lunati devino a una suerte de influencer riverplatense. A diario exhibe su amor por los colores rojo y blanco en las redes sociales.

