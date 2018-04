Cuenta regresiva. Manny, de 39 años, habló de su futuro.

El excampeón mundial Manny Pacquiao quiere retirarse en su natal Filipinas, pero confesó que faltan al menos un par de peleas más, después de la que sostendrá ante el argentino Lucas Mathysse en Kuala Lumpur, Malasia, el próximo 14 de julio, para que ese momento llegue. Como parte de la promoción para la batalla por el campeonato Welter de la Asociación Mundial de Boxeo, por cierto único organismos del que el "Pacman" no tiene títulos, Pacquiao dijo en Malasia que "definitivamente esta no será mi última pelea. Quiero que mi última pelea sea en Filipinas, pero aún creo que faltan un par de peleas más hasta que me retire".