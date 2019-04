La colombiana Mariana Pajón sacó a relucir la experiencia acumulada en distintas pistas del mundo para batir a la veloz ecuatoriana Doménica Azuero.





Fue, junto a Gonzalo Molina, quien acaparó todos los elogios. Su dos medallas doradas en Juegos Olímpicos (Beijing 2008 y Londres 2012) sumadas a sus ocho títulos mundiales y su rosario de victorias en competencias internacionales la situaron en un pedestal que ella misma, con su sencillez, se encargó de destruir. Mariana Pajón que había salido quinta en la prueba del sábado tenía ayer un complicado dilema, derrotar a la veloz ecuatoriana Doménica Azuero.

La final, "a una sola sangre" como se denomina a las carreras que no otorgan revancha directa, era la oportunidad para borrar la opaca performance sabatina y regalarle al público y regalarse ella una victoria que es como una panacea para la inactividad que le provocó una lesión.

Bajó del partidor como un rayo, pero al ingresar a la primera curva la ecuatoriana le ganó la cuerda. Por como se daba la carrera parecía que Azuero repetiría la victoria del sábado, pero no fue así. Pajón no la dejó escaparse y salió como escolta en los tres giros a la izquierda. Pero en el ingreso al cuarto, último y único giro a la derecha la atacó por adentro aprovechando un pequeño resquicio que le dejó la ecuatoriana. La magistral maniobra no la culminó allí. Apelando a toda su experiencia aprovechó el peralte para meterse y la "llevó" a Azuero hacía arriba, obligándola a frenar su ritmo para evitar una rodada. Cuando bajaron para encarar la última recta, fue la laureada deportista colombiana la que entró más firme y con menos velocidad pero una cadencia de tracción fortísima no le dio ninguna oportunidad a su rival para intentar, si quiera, un ataque.

La victoria de quien es considerada la reina del deporte colombiano porque es la única deportista en tener dos oros olímpicos hizo explotar en aplausos las gradas. Argentina no contó con representantes en mujeres elite, pero el público adoptó a una corredora cuya calidad trascendió a su país y es ciudadana del mundo.



Sánchez también fue profeta

Otro sanjuanino ganador entre los mayores fue José Sánchez. Su victoria entre los Expertos de más de 17 años fue muy festejada porque dirimió con solidez el duelo que tuvo con el riojano Fabricio Maturano. José es otro de los pilotos nacidos y forjados en la pista rawsina.