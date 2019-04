Mariana I. Es la reina del BMX en su país y en el mundo. La colombiana fue la primer deportista sudamericana en conseguir un bicampeonato olímpico, tiene innumerables títulos y hasta una pista que lleva su nombre. Está en San Juan y se roba toda la atención en la flamante pista por su talento y por su carisma.



No solo su talento es lo que la destaca. Su simpleza, su simpatía y su humildad, la convierten en la reina del BMX que por estos días capta toda la atención en la pista de Rawson. Mariana Pajón, la colombiana multicampeona que se coronó doble campeona olímpica en Londres 2012 y Río 2016, está en San Juan para competir desde mañana en el Suramericano de BMX y antes accedió a una entrevista con DIARIO DE CUYO.



La joven que iniciará su ciclo olímpico en San Juan, recordó sus inicios y el momento en el que consiguió su primer título, precisamente en tierras argentinas ya que con apenas 8 años se consagró en Córdoba. “Estoy feliz, me encanta Argentina y me trae buenos recuerdos. Quiero mucho este país y quiero mucho lo que está pasando alrededor de este deporte”, comentó la oriunda de Medellín quien al llegar a Argentina anteayer vivió un hecho desagradable cuando fueron retenidos en la Aduana de Mendoza que ella misma recordó con simpatía. “La mala disposición de una persona no va a cambiar lo que yo pienso de Argentina que es un país que adoro. Nos dijeron que como éramos colombianos nos tenían que revisar un poco más, que tenemos mala fama y que veníamos a vender las bicicletas. Tuvimos que esperar que llegara Gabriel Curuchet (Pte. de la UCRA) para salir”.



Pajón se emocionó al ver tantos pequeños riders en la escuela de BMX y le recordó su niñez: “Empecé con 4 años, a los 7 fue mi primer Mundial y a los 8 fue mi primer título en Córdoba. Estos chicos me recuerdan mucho a mí, porque todos empezamos por algo. Si llegué a ser quien soy fue principalmente por mi disciplina, creo que uno no nace con el talento, uno se hace con esfuerzo, con disciplina, con sacrificio, con ganas y con sueños claros”.



La multicampeona viene de recuperarse de una rotura de ligamentos que le demandó nueve meses de recuperación y a eso también se refirió: “He tenido muchas fracturas pero esta es la que más tiempo me llevó estar afuera de las pistas, no ha sido fácil pero aquí estoy con muchas ganas”. Y sobre la flamante pista, Pajón la elogió: “Es increíble. Muy linda con sus peraltes, su infraestructura, quedó perfecta. Es bueno hacerla para este evento, pero lo más importante es que les queda a estos niños”.

La “reina del BMX” como se la conoce en el mundo, fue quien dio el puntapié para que las chicas se sumen a esta disciplina: “En Colombia creció un 200% la participación de la mujer. Es un deporte considerado de hombres, pero es lindo ver que esas mujeres se ponen el casco y se transforman pero se lo quitan y siguen siendo esas niñas femeninas y alegres. Cuando la colita del pelo salta debajo del casco, ahí va una niña compitiendo y eso me llena de orgullo”.

Mucha calidad y cantidad



Para la primera edición de la Copa Suramericana de BMX que se realizará entre mañana y el domingo en la pista del Bicicross San Juan, se confirmó la participación de 391 pilotos. En tanto que la delegación sanjuanina será la más numerosa: en total los representantes del Bicicross San Juan serán más de 60, con edades desde los 6 a los casi 40 años. Las competencias para el día sábado comienzan a las 11.45 horas hasta las 16. El domingo, la actividad iniciará a las 9. Las entradas tendrán un valor de 200 pesos por día o 300 pesos el abono para presenciar los dos días de actividad.



El Sudamericano tuvo su presentación formal



El evento que centrará toda la atención de esta parte del Continente en San Juan tuvo ayer su presentación formal en la Casa de Gobierno. A la cita asistieron el gobernador Sergio Uñac; el secretario de Deportes, Jorge Chica; el presidente de la UCRA, Gabriel Curuchet; el presidente del BMX Argentina, Héctor Chiapino junto a los competidores: la colombiana Mariana Pajón y los sanjuaninos, Gonzalo Molina y Mauricio Gelusini, además de una centena de pequeños de la escuelita de BMX. “Es un sueño cumplido poder dejarles esta pista a todos estos pequeños que son nuestro futuro. Es un deporte que no es tan conocido pero que con este evento va crecer muchísimo”, contó Chica. Uñac se mantuvo en esa línea, apuntandole al futuro: “Es un legado para estos chicos, ellos son los destinatarios directos de cada cosa que hacemos, porque estos no son gastos, son inversiones. Es un enorme orgullo poder tener una pista así y un evento de esta magnitud”.