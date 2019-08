El delantero argentino Rodrigo Palacio (foto) consiguió ayer uno de los tantos con los cuales su equipo, Bologna, le ganó como visitante a Pisa, por 3-0, para acceder a la cuarta ronda de la Copa Italia de fútbol.



El atacante bahiense, de 37 años, señaló el segundo tanto del conjunto vencedor, a los 18 minutos de la primera etapa, según registró un informe de Gazzetta dello Sport.



El ex jugador de Banfield y Boca Juniors arrancó como titular y fue sustituido por Nicola Sansone, a los 38 minutos del segundo período, para cerrar un partido regular pero efectivo.



Además, el también argentino Gonzalo Maroni (ex Boca Juniors y Talleres de Córdoba), quien ingresó en la segunda parte, convirtió el tercer gol (St. 15m.) de la Sampdoria, que derrotó como visitante a Crotone, por 3-1.



Por su parte, Udinese, con la presencia de Juan Musso y Rodrigo De Paul (ambos ex Racing) más Ignacio Pussetto (ex Huracán), superó por 3-1 a Sudtirol.



Fiorentina, con Giovani Simeone (ex River y Banfield) en el banco de los suplentes, derrotó por 3-1 a Monza.



En tanto, el mediocampista uruguayo Nahitan Nández (ex Boca) concretó ayer por la tarde su debut en el Cagliari, que doblegó por 2-1 a Chievo Verona y también pasó de ronda.



En otros resultados de la jornada, Lecce goleó 4 a 0 a Salernitana; SPAL superó a Feralpisalo por 3-1; Frosinone venció a Monopoli por 5-1; Perugia le ganó 2-1 a Brescia (en tiempo suplementario); Hellas Verona cayó ante Cremonese por 2-1; y Ascoli superó a Ternana por 2-0.