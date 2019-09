En el hipódromo, donde pasó la mayor parte de su existencia Julio Avila, pasa sus días preparando caballos pura sangre. Mañana correrá un clásico más con Mandela Eterno. Lo ganó una vez con Specta Cocu en 2013.

La relación de Julio Avila, perdón... Pipa Avila -porque así lo conocen todos- con el turf comenzó casi desde la cuna. Vecino del Jockey Club donde vivió siempre, quiso el destino que al lado de su casa viviera Juan Recúpero uno de los referentes en lo que respecta a cuidar y entrenar caballos de carrera quien tenía un stud en el fondo de su domicilio. Recuerda que tenía siete u ocho años cuando luego de una escala obligatoria en su casa para dejar el guardapolvo y el maletín con los útiles de la escuela salía raudamente para el óvalo de arena del hipódromo de Rivadavia.



Un hermano mayor, Alberto, le enseñó a cabalgar y con solo 15 años debutó en una carrera de 700 metros montando a Tovarich un caballo que cuidaba su vecino Recúpero. De esa época recuerda con admiración y aprecio al jockey chileno Roberto Torres. "Es el amigo, el consejero, el hermano que me dio el turf", afirmó mientras observaba de reojo la tarea que estaba realizando uno de los jockey montando a uno de los pingos del stud "Patas Alegres" de Luis Flores, propietario de Mandela Eterno. "Es un zaino de seis años que llegó de Buenos Aires y debutó en San Juan con un segundo puesto en el Gran Premio Preparación, corrido el mes pasado sobre 1.800 metros. Es un caballo guapo, galopador", explicó sobre a su pupilo.



Pipa no duda y cuando se refiere al clásico más importante de la provincia, lo define como lo máximo: "el Sarmiento es todo. Ganarlo es ganar todo".



Como jockey quedó tres veces segundo y en calidad de entrenador se dio el gusto de ganarlo ,hace tres años, con Specta Cocu. Relacionado a esta victoria está el premio más grande que cobró en toda su existencia junto a los pingos. "El patrón se portó muy bien y fue generoso", contó.



Tampoco duda cuando se le pregunta cual fue el mejor caballo que vió. "Art Glass, fue el más grande de todos, tuve la suerte de correrlo y ganar una carrera de 1.700 metros. Era un crack, ganó cuatro Sarmientos y hacía capote donde fuera", comentó.



También sobre su época de jockey recuerda con afecto al caballo con el que mejor se entendió: Aris Clarito, allá por 1980, 81. "Era de Imparado Ruíz y con él gané varias carreras, se llamaba así por su color era de un tostado claro muy bonito. Tenía presencia y era una bala", agregó.



Como a toda la familia del turf la situación económica lo golpea sin piedad. Lamenta que en San Juan no haya apoyos como en San Luis y Mendoza. "En esas provincias la actividad es apoyada por Lotería y Casinos. Acá no hay presupuestos como ocurrió en alguna ocasión y eso complica todo", cerró con amargura.

El reinado de Art Glass se eterniza

Un solo caballo ha logrado ganar el clásico "Sarmiento" en cuatro ocasiones. Ese fue Art Glass, el pingo de Pepe Guidet hizo suyas las ediciones de 1981 a 1984 de manera consecutiva. Quien más cerca estuvo de igualarlo fue el mendocino Hidroavión que lo ganó tres veces, entre 2008 y 2010 y fue segundo en el 2011. Golden Sucess se interpuso en su salto a la gloria.



Solo otros tres caballos consiguieron repetir victorias en la carrera más importante de la actividad burrera local. El primero fue Remuco, en los años 1960 y 61. Luego lo hizo Speed, en los años 1977 y 78. Finalmente, en la década de los "90 quien consiguió dos victorias fue English Dib (1994 y 95).



El primer ganador del Sarmiento fue Mancebo, en el año 1953. El último Atlas Again, que este año ganó el Clásico "Vicente Dupuy", la carrera más prestigiosa de San Luis y luego de esa victoria sufrió una especie de stress que lo "sacó" del clásico de mañana.

"Hay varios caballos candidatos, el que trae La Nona (Maestrodelarte) es muy bueno". JULIO "PIPA" AVILA - Cuidador de caballos

Carreras para todos los gustos

El programa de carreras para mañana incluye un total de 11 competencias. Tres del tipo "Cuadreras" y las ocho restantes de la "Categoría Interior - No computable".



En total poblarán la pista 83 ejemplares, representando a stud de todo Cuyo, la mayoría de San Juan. Habrá algunos productos mendocinos en carreras complementarias al clásico.



Una cuadrera concertada, Premio "Dominguito", abrirá la acción a las 10.



Hay inscriptos cinco caballos, todos de San Juan, que correrán sobre 225 metros. A las 13,45 sobre una distancia de 300 metros se disputará el "Clásico Cuadrero". Con solo tres caballos inscriptos, todos foráneos. Don Gerónimo y Pegazo, de Mendoza y el riojano Corazón.



Las dos carreras con mayor cantidad de inscriptos son el clásico "Domingo Faustino Sarmiento" para cuya 66 edición hay una docena de pingos registrados. Seis sanjuaninos, cuatro mendocinos y dos sanluiseños se disputarán la gloria en 2.200 metros. La otra más concurrida es la prueba que cerrará la reunión, reservada para yeguas de tres años y más edad perdedoras.



Son once las yeguas inscriptas, con el número 1 largará Furia Nocturna, que pertenece al stud local Sol del Valle y es hija de Taconic, que escoltó a Hidroavión en su tercer victoria, ocurrida en la edición 2010 del clásico más importante del turf sanjuanino.