Es la hora, es la hora. Carlos Tevez, quien sostuvo que casi con seguridad se retirará a fin de año, debe brindarle a Boca su mejor versión en "el partido" de la Copa.

Boca, flamante bicampeón del fútbol argentino, recibirá hoy a Alianza Lima (21.45 por Fox Sports) en un partido válido por la sexta y última fecha del Grupo H de la Copa Libertadores de América, en el que enfrentará a un rival sin posibilidades, con la necesidad de sacar un mejor resultado que Junior de Barranquilla en su visita a Palmeiras de Brasil, o de lo contrario quedará eliminado antes de lo previsto.



El grupo tiene como líder y clasificado a octavos de final al Palmeiras con 13 puntos, Junior lo sigue con 7, Boca 6 y Alianza Lima 1.



El equipo "Xeneize" que dirige un ídolo del club, el mellizo Guillermo Barros Schelotto, no depende de sí mismo para seguir adelante en la Libertadores, su gran objetivo del año, y quedó en una situación incómoda debido a que ganó un solo partido (a Juniors en La Boca) y perdió otro de local frente a los brasileños de Palmeiras, y su gran pecado fue que empató demasiado.



De manera que con ese panorama, Boca deberá ganarle a los peruanos y rogar que a la misma hora, en San Pablo, Palmeiras le gane o empate con Junior, dos resultados posibles.



Boca saldrá a buscar la victoria ante el equipo más débil del grupo con lo mejor que tiene a mano, incluídos el uruguayo Nahitan Nández y el colombiano Wilmar Barrios en el mediocampo, este último luego de haber faltado un par de partidos, más Carlos Tevez, el cordobés Cristian Pavón y el goleador Ramón "Wanchope" Abila en la delantera.



El capitán será el rosarino Pablo Pérez, aunque en el banco de suplentes estará el que llevaba la cinta hasta que se lesionó en octubre del año pasado, Fernando Gago, quien regresó al sábado en el empate con Huracán (3-3) y demostró que su clase sigue intacta, y también que con su presencia el equipo crece mucho en la generación de juego, que fue lo que más se le cuestionó durante este año.



Boca se jugará su gran objetivo del año con lo mejor que tiene disponible y la ilusión de que logrará el objetivo para después ir en busca de un trofeo que conquistó en seis ocasiones, aunque si la mano viene torcida y no lograr pasar la fase de grupos, el golpe será duro y seguramente dejará secuelas en el plantel, no así en el DT que acaba de dar otra vuelta olímpica y así estiró a 18 su cosecha de títulos en el club, sumadas las 16 que dio durante su etapa de futbolista.



El equipo "Xeneize" se jugará una final ante los peruanos, y estará pendiente de lo que suceda en San Pablo con el Palmeiras, ya que ese resultado será tan importante como el propio.



Alianza Lima, un equipo con el que Boca igualó cero a cero en Perú, está eliminado de la Copa aunque no por esa razón regalará el partido en "La Bombonera".



En cuanto al historial, jugaron tres partidos con un triunfo de Boca, otro de Alianza y el empate mencionado de la primera fecha del Grupo H en Lima.





>> POLÉMICA

Gago, citado a declarar por su denuncia

Clave. Fernando tendrá que dar más pruebas de lo que afirmó.

El mediocampista de Boca Fernando Gago fue citado ayer por el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para declarar por la polémica con el árbitro Fernando Rapallini que se originó el sábado pasado en la cancha de Huracán.



El futbolista deberá presentarse mañana para dar su versión sobre los hechos sucedidos en el marco del partido correspondiente a la última fecha de la Superliga. También fue citado para ese mismo día Gustavo Barros Schelotto, ayudante de su hermano Guillermo, quien había sido expulsado por el árbitro Fernando Rapallini (presentará su descargo la semana próxima) durante el encuentro. Según Gago, Rapallini les "faltó el respeto" a dos compañeros suyos, al decirles que eran "horribles", que no sabía cómo "eran campeones" y que iban "a quedar fuera de la Libertadores". Gago le avisó a Guillermo del hecho y posteriormente a Daniel Montenegro, jugador del "Globo", que si se repetían esos dichos, pensaba retirar el equipo. La respuesta de Rapallini, una vez finalizado el encuentro, fue que él "nunca" le faltó el respeto "a ningún futbolista". Sin embargo, como en las últimas horas no surgieron otras voces que testificaran en favor de los dichos de Gago, si el volante boquense no ofrece pruebas concretas de sus dichos, podría ser sancionado "de oficio" por el Tribunal de Disciplina "por falso testimonio".