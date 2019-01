Cero onda. Carlos Tevez salió a cuestionar el manejo que tenia para con él Guillermo Barros Schelotto. "Hubo muchas faltas de respeto", sostuvo el Apache sobre el vínculo con el también ídolo del club.

Carlos Tevez reconoció ayer sus diferencias con el ex director técnico de Boca, Guillermo Barros Schelotto, al asegurar que hubiera dejado el club si el entrenador hubiese continuado después de la final de Copa Libertadores perdida ante River.



El "Apache" admitió que su relación con el Mellizo "no daba para más" y que durante la convivencia diaria "hubo muchas faltas de respeto" que dejó pasar porque "la prioridad era Boca".



En diálogo con el programa "No todo pasa", de TyC Sports, Tevez relacionó el deterioro del vínculo con Barros Schelotto a su paso por el fútbol chino en 2017.



"Creo que todo tuvo que ver con eso, no sé si lo pudo tolerar o no. La relación no daba para más, por eso si Guillermo seguía, no me veía otro año más en Boca", explicó el ídolo "xeneize".



El Apache vivió los momentos más decisivos de la temporada pasada desde el banco de suplentes, e incluso en algunos partidos ni siendo tenido en cuenta.



Eso, sin dudas, erosionó aún más la desgastada relación entre dos ídolos de la institución. Ahora, habrá que esperar si Barros Schelotto decide contestarle desde su nuevo destino como entrenador del Los Angeles Galaxy, en la Liga de Estados Unidos.



También entendió que la llegada de Mauro Zárate, a mediados del año pasado, fue para quitarle espacio en el equipo. "Sabía que era para relegarme, pero con Mauro siempre estuvo todo bien, es un jugador de jerarquía que eleva el nivel de la competencia", desligó.



Sobre el cierre de la entrevista, el actual capitán de Boca adelantó que "seguramente este año será el último" de su carrera profesional, por lo que se propuso "disfrutar" del club de sus amores.

Se suman dos defensores



Boca concretó en las últimas horas la incorporación de los defensores Kevin Mac Allister y Lisandro López (foto), quienes esta semana se sumarán al plantel que dirige el entrenador Gustavo Alfaro.}

Colón se dio el gusto

En otro de los partidos válidos por la 16ta fecha de la Superliga, en Santa Fe, Colón superó por 2 a 0 a Argentinos. El equipo "sabalero" demostró una clara superioridad y se impuso con los tantos de Luis Rodríguez (18" del PT) y Leonardo Heredia (23" del ST). Para el equipo que dirige Julio Comesaña fue el regreso a la victoria luego de seis encuentros. A su vez, el Bichito de La Paternal se hunde en la última posición de la tabla acumulando tres partidos sin victorias. En la próxima fecha, Argentinos recibirá a Belgrano y Colón será visitante de Lanús.



Mac Allister, de 21 años, llega desde Argentinos Juniors a préstamo durante 18 meses a cambio de 200.000 dólares, con una opción de compra de 1.200.000. El lateral derecho cumplirá hoy con la revisión médica. El xeneize tendrá su próximo partido el jueves en la provincia ante San Martín en un partido postergado de la 12da fecha de la Superliga.