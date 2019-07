Por más gritos. Matías Pascual, Pablo Alvarez, Carlos Nicolía y Matías Platero celebran un tanto de la Argentina. Hoy es el momento de la gran final buscando el sexto título de la historia en varones mayores.

Enviado especial

Textos: Walter Cavalli

Fotos: Marcos Carrizo

DIARIO DE CUYO

Llegó el día. El gran día. Ese que esperaban todos y que es una realidad. La Selección Argentina masculina de hockey sobre patines estará jugando hoy por el título mundial. Está en las puertas de la gloria. Y sólo piensa en abrirlas. Este grupo, con su técnico José Luis Páez a la cabeza, tiene un sueño y dará todo por cumplirlo. Quiere recuperar aquel título que ganó en Francia en el 2015. Sólo piensa que los World Roller Games de China 2017 fueron sólo una pesadilla. Porque todos se ilusionaron desde un principio con el título y quedaron finalmente terceros, tras caer inesperadamente ante Portugal en semifinales.



Justamente ese será el rival de hoy: Portugal. Ese equipo lusitano que ha ido creciendo a medida que avanzó el Campeonato. Ese equipo que empató con la Argentina en este mismo torneo (en la fase clasificatoria). Ese equipo que antes de ayer eliminó sorpresivamente al local España. El choque decisivo será en el "Palau Blaugrana" del Barcelona. Desde las 18 hora local (13 de la Argentina y por ESPN 3).



El plantel albiceleste sabe todo eso del poderío rival y lo mismo se tiene una fe bárbara. Es que los muchachos del "Negro" también han ido afianzándose con el correr de los partidos. Hicieron una buena primera ronda (terminaron primeros del Grupo) y "mostraron los dientes" en la fase decisiva. Primero al siempre complicado Angola por 6 a 0 y en semifinales al agrandado Francia por 3 a 0. Eso fue muestra de superación. Algo que repercute en lo emocional.



El juego siempre se mostró positivo. Rindió en un 70 por ciento en la primera fase. Subió muchos puntos en la segunda ronda. Y, hoy por hoy, está acercándose al pico máximo. Lo ideal sería que en esta finalísima alcance ese 100 por ciento que se han permitido soñar sus jugadores.



El Negro Páez la tiene bien clara. Se afirma en las rotaciones permanentes que oxigenan a todos. Y ha ido variando los arqueros Acevedo y Grimalt. Los dos le han cumplido totalmente. Especialmente en los dos últimos partidos. Conti con una actuación espectacular en la semifinal que lo llevó a ser la gran figura del partido. El mendocino frente a Angola, porque se las arregló para que no le convirtieran. Está todo dicho. Al Negro todos, a su manera, le cumplieron.



Portugal, el rival, ha mejorado después de aquel empate con Argentina. Le ganó a Italia en cuartos de final de una manera dramática y en semifinales derrotó a España, en otra definición apasionante que recién terminó en el alargue.



Tiene la base del Porto de su país (el único argentino que ahí juega es Nalo García) y se conocen desde hace muchos años. El Porto es el actual campeón de Europa. No son datos menores. Son datos que pueden pesar a la hora de estar en la cancha.



La final no tiene favoritos. No está el local y los dos que jugarán por el título no sentirán mayores presiones externas. Seguramente los lusitanos tendrán una hinchada más numerosa. Aunque los argentinos tendrán su gente que alentará a rabiar. Llegó la hora de jugar. Y de soñar por el título.

EL NEGRO PÁEZ

"Ganar nos hará eternos"

Está tranquilo. El "Negro" José Luis Páez sueña despierto. En su primera experiencia como técnico de la Selección Argentina de hockey sobre patines ya se metió en la final del Campeonato Mundial. Ayer, el día previo a ese esperado choque con Portugal, analizó lo que puede pasar hoy: "Va a ser difícil. Portugal es un equipo duro. Que se conoce mucho porque tiene la base del Porto, el mejor equipo de Europa. Y porque viene por su revancha después de perder con España la final en China. Lo sé y lo respeto. Pero nosotros tenemos lo nuestro y confío a muerte en mis jugadores".



Luego, analizando a sus propios jugadores, aclaró que "están con muchísima ansiedad. Como si fueran caballos en las gateras antes de largar la carrera. Eso es lógico. Es la final. Cualquiera puede sentirse así. Pero todos son muy profesionales".



Y luego agregó: "Es un partido para cuidarse siempre. Especialmente en el primer tiempo pero estoy convencido que se definirá en el segundo tiempo".



Luego tuvo recuerdos: ""En el Palau Blaugrana" le dimos a la Argentina el logro más importante que existe en el deporte: le ganamos la final a España en los Juegos Olímpicos de 1992. Lo que son las coincidencias. Mañana (por hoy) estaré de nuevo en una final en el mismo lugar. En nombre de todos aquellos del "92 que luchó en esa odisea se escribirá una historia más. En una final sos campeón igual, pero ganarla nos hará eternos". Y cerró con una esperanza: "¿Si veo a mi equipo campeón? Desde que asumí en este cargo sueño con eso todas las noches. Y tengo fe que se haga realidad".

Coronaciones

5

Los títulos mundiales que suma hasta el momento la selección masculina mayor.

Para ser único

José Luis Páez busca hoy ser campeón y de así ser el primero que lo hace como entrenador y jugador de la selección. El Negro se coronó jugando en "Recife 95" y "Reus 99" y hoy quiere hacerlo desde el banco de relevos. Sin dudas, realizarlo lo elevará aún más en su inmensa trayectoria.