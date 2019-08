Cinco segundos; una eternidad en el automovilismo. Ese es el tiempo que los especialistas creen que el Turismo Carretera bajará en hacer la vuelta al circuito con el cambio que encaran. Para la presentación del TC en el Circuito San Juan Villicum el 25 de agosto están construyendo una variante para evitar la llamada Curva de los Patos (ver infografía). Ese sector de curvas enlazadas es el más lento del autódromo y el que más padeció el TC el año pasado, debido al peso y tamaño de sus autos y al ancho de sus ruedas. Este cambio, con un tramo recto, busca mejorar las carreras .



La obra la está ejecutando el Ministerio de Infraestructura y estará lista en 15 días. Ya hicieron lo que se denomina base y sub-base y mañana o el sábado harán la imprimación asfáltica.



De acuerdo a los especialistas, no se trata de un trabajo sencillo y ya desde el diseño presentó complicaciones para unir los puntos de recta con los puntos de curva. Además, la modificación implicó reconfigurar los sistemas de riego y de desagüe, por lo que fue necesario construir nuevas alcantarillas y u-drain (drenajes en forma de U). También, los trabajos consisten en la construcción de un piano y un sobrepiano, colocar nuevos guardarrail y muñecos de neumáticos y hasta una cama de leca, por cuestiones de seguridad.

Los trabajos. Una máquina ya delineó el tramo recto que unirá las curvas 12 y 14. Estiman que en 15 días, la obra estará lista.



Es la primera gran modificación que asume el diseño del circuito y esta variante que une las curvas 12 y 13 no implica que vaya a desaparecer la Curva de los Patos (la 14), por el contrario. Sólo se trata de una nueva configuración, por lo que las categorías podrán decidir si la utilizan o no. Es más, la curva 14 es una de las más trepidantes para el motociclismo y el Superbike la recorrerá en octubre.



Cuando el TC compitió en San Juan en noviembre del año pasado, la mayoría de los pilotos elogió el diseño pues obligaba a un manejo técnico, pero el sectores de curvas enlazadas en la parte más lenta no le sentó bien a estos autos que doblan mejor a alta velocidad.



En 2018, el promedio de velocidad en carrera del Turismo Carretera en El Villicum fue el más bajo del calendario: 134 km/h. A su vez, el mejor tiempo de vuelta fue el que logró Matías Rossi en clasificación, con 1m48s361/1000. Con la variante, ese registro deberá bajar en cinco segundos y el TC debería sentirse ahora más cómodo. En un par de semanas se sabrá.

Facundo Della Motta es el único representante local en el TC.

Se viene El Desafío de las Estrellas

La carrera de San Juan que el TC disputará entre el 23 y 25 de agosto será totalmente especial. Por un lado porque será la última fecha de la fase regular y permitirá definir a los 12 clasificados a la Copa de Oro que buscarán el título de campeón (ver aparte); y por el otro porque tendrá formato de El Desafío de las Estrellas.



Se trata de una prueba que antes se hacía en el autódromo de Termas de Río de Hondo y que ahora se disputará por primera vez en El Villucum. La particularidad es que en el Desafío de las Estrellas no habrá sesión de clasificación sino que la grilla de la competencia se armará por sorteo, a la vez que durante la competencia será obligatorio ingresar a boxes para recarga de combustible, ya que se trata de una carrera más larga de lo habitual.



En los próximos días, la categoría anunciará el cronograma de actividades para su presentación en Albardón; como también la organización comunicará el precio de las entradas.

San Juan define para la Copa de Oro

Una vez concluida la carrera de San Juan quedarán determinados los 12 pilotos que conformarán la Copa de Oro. De los 12 lugares, ya hay siete ocupados hasta ahora: José Manuel Urcera (Chevrolet), Leonel Pernía (Torino), Facundo Ardusso (Torino), Mariano Werner (Ford), Santiago Mangoni (Chevrolet), Christian Ledesma (Chevrolet) y Juan Bautista De Benedictis (Ford).



Pero detrás hay un amplio grupo de corredores que matemáticamente tiene chances de clasificar, desde Guillermo Ortelli, a Emiliano Spataro, Matías Rossi o Agustín Canapino, entre otros.