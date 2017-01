Con la acreditación de la prensa y la conferencia que se realizó en uno de los salones del Hotel Del Bono Park, se entró en la recta final para el lanzamiento de la 35ta edición de la Vuelta a San Juan.



El gobernador de la provincia, Sergio Uñac, con el secretario de Deportes, Jorge Chica, presidieron una mesa donde estuvieron siete de los ciclistas emblemáticos de los equipos más poderosos que participarán de la carrera.

El presidente de la Federación Sanjuanina, Juan Chica, con el presidente de la Unión Ciclista Argentina, Gabriel Curuchet, y el vicepresidente del Pedal Club Olimpia, Hermes Rodríguez, acompañaron a la máxima autoridad provincial.



Junto a ellos, escucharon cada una de las alocuciones y luego respondieron a la prensa distintas consultas, los corredores Rui Costa, Laureano Rosas, Vincenzo Nibali, Tom Boonen, Elía Viviani, Fernando Gaviria y Bauke Mollema.



‘Esta es una oportunidad histórica para mostrar lo que somos, lo que hacemos y lo que sentimos los sanjuaninos por el ciclismo’, dijo el gobernador Uñac.



El primer mandatario provincial remató su breve discurso, diciendo que ‘el deporte es la forma más amable y simple en la que el mundo conozca cómo vive la provincia’.



En el mismo aspecto, el de la pasión con la que se vive la actividad ciclista en San Juan, rondaron las palabras de los demás dirigentes, haciendo hincapié en que los visitantes se llevarán grabadas en sus retinas las imágenes de las multitudes al costado de las rutas y sentirán el afecto de un pueblo que vive al ciclismo de manera especial.

‘Esta 35ta edición de la Vuelta marcará un antes y un después’, afirmó Juan Chica, quien destacó, también, que San Juan tiene ‘80 años de historia de ciclismo organizado’.



Luego de dar la bienvenida a los visitantes, Jorge Chica confió que ‘la Vuelta es una realidad por las ganas, la fuerza y la decisión del Gobernador’.



Cuando le tocó hablar a Curuchet, aparte de agradecer al primer mandatario sanjuanino, sugirió a los europeos que ‘disfruten del calor que transmite el público sanjuanino’.



El calor, pero no el popular, sino el ambiental, fue el eje de las primeras preguntas a los ciclistas europeos, quienes vienen de temperaturas bajo cero, contrariamente a lo supuesto no lo tomaron como un inconveniente para desarrollar su tarea.

‘En estos días nos hemos adaptado al calor. Es un factor que me ayuda y no me perjudica’

TOM BOONEN - Quick Steep-Floors 