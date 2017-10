Final feliz. Los paraguayos se abrazan luego de cerrar una victoria histórica conseguida de visitante. Perdían y le terminaron ganando a Colombia.

Barranquilla, Télam



Paraguay mantuvo las chances de clasificar al Mundial Rusia 2018 al vencer, anoche, a Colombia por 2 a 1, en Barranquilla.



Todos los goles fueron señalados durante el segundo tiempo, poniéndose en ventaja los colombianos a los 33 minutos por intermedio de Radamel Falcao García, y para los paraguayos, en notable reacción, convirtieron Oscar Cardozo a los 43 minutos y Antonio Sanabria en el segundo de descuento.



Tanto Colombia, necesitado del triunfo para mantener su posición en las Eliminatorias para clasificar al Mundial, como Paraguay, mucho más urgido de vencer para seguir contando con posibilidades de llegar a la clasificación, no se dieron tregua en un encuentro más luchado que jugado.



Dentro de este cuadro de necesidades, finalmente fue el conjunto guaraní el que supo imponerse en los electrizantes minutos finales para mantener una luz de esperanza de poder viajar a Rusia el próximo año.



En tanto Colombia, que estuvo a poco de asegurar su clasificación, ahora deberá enfrentar a los peruanos, de visitante, en un partido clave para ambos en la última fecha, comprometiéndose en el objetivo de estar en el próximo Mundial.



El desarrollo del partido presentó un primer tiempo en el que pese a intentar más, los dirigidos por Pekerman no tuvieron situaciones claras para sacar diferencias.



Por el contrario, fue el conjunto guaraní el que estuvo muy cerca de ponerse en ventaja con un remate de Derlis González que se estrelló en el poste derecho al promediar el período.



Las intensas acciones, por momentos, se tornaron deslucidas por el juego friccionado tras la intensa presión en el medio campo que ejercieron los dos seleccionados.



El segundo tiempo se inició con similares características, aunque los colombianos lo encararon con más decisión para alcanzar la apertura, y así fue que Teo Gutiérrez ingresó por Cuadrado para sumar más gente en ataque.



Así lograron sacar diferencia a través de una jugada colectiva que definió Radamel Falcao, aunque esto no amilanó a los visitantes, que por el contrario reaccionaron de inmediato para torcer la historia.



Y lo supieron hacer con dos goles en los minutos finales por intermedio de Cardozo y Sanabria, este último quien señaló la victoria en tiempo adicionado.