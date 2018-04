Los campeones, con Roberto Galván, presidente de la Fundación Diberbol, quien les prometió realizar todas las gestiones necesarias para que sus corredores puedan lucir la malla de campeones argentinos en la próxima Vuelta a San Juan.



Sin haber podido salir de "zapatero" en la temporada local, donde en varias pruebas sus ciclistas fueron protagonistas pero no podían subir al escalón más alto del podio, al equipo Diberbol se le dieron todas en el 107 Campeonato Argentino de Ruta. La escuadra que con mucha pasión pone en la ruta el ex futbolista Roberto César "Fido" Galván, presidente de la Fundación Diberbol, hizo pleno -el fin de semana pasado- en La Plata. Tres de sus ciclistas colgaron de sus pechos las medallas de oro: Mauricio Graziani (contrarreloj sub-23), Duilio Ramos (pelotón sub-23) y Rubén Ramos (pelotón elite).



El aporte de los corredores del equipo amateur que tiene ansías de sumarse a la lista de equipos continentales que tiene la provincia, fue clave para que la Federación Sanjuanina de Ciclismo ganara una vez más el medallero de un Torneo Argentino. A ellas se agregaron: la presea de oro de Maribel Aguirre (Shimano Ladyes Power), sumada a las dos de plata conseguidas por Rubén Ramos (contrarreloj elite) y Leonardo Rodriguez (Asociación Mardan /contrarreloj sub-23), junto a los dos bronces logrados por Leonardo Cobarrubia (Municipalidad de Pocito / contrarreloj sub-23) y Leonardo Rodríguez (pelotón sub-23)



Ayer, apenas llegados de Buenos Aires, los tres campeones recibieron el saludo de Galván en el coqueto Parque Municipal de Chimbas. "Somos un equipo chimbero" grita a los cuatro vientos el hombre que nació al fútbol en Arbol Verde y que, al igual que Rubén "Polilla" Ramos, orgulloso padre de dos monarcas nacionales y exitoso entrenador de las selecciones sanjuaninas, responsabilidad que comparte desde hace muchos años con Ernesto "Pollito" Fernández; es nacido y criado en el Barrio Cabot.



"Los cuatro segundos de la crono con Ibarra están en la diferencia de materiales, la bicicleta del Pelado pesa 9 kilogramos y el nuevo campeón, a quien no le restamos méritos, tiene una máquina especial con 1,5 kg.. menos", contó el técnico.



Consultados sobre el motivo por lo que no se dieron los embalajes masivos que se preveían, Rubén explicó que el circuito era muy duro. "Mucho falso plano y pavimento rugoso, muy exigente por eso las carreras se definieron en grupos pequeños".

Diberbol, que no ha ganado en San Juan, logró sus primeras victorias en el escenario del Argentino.

Una cita con la selección nacional



Duilio Ramos, flamante campeón de ruta en línea sub-23, viajará el jueves a Mendoza a correr la Vuelta de General Alvear con la camiseta de Maderera López. Su hermano Rubén, campeón en línea y subcampeón elite, ha sido confirmado para el Panamericano de Ruta, a principios de mayo en San Juan y para participar de pruebas de ruta y pista en los Juegos Odesur que se realizarán a principios de junio en Cochabamba, Bolivia. Mauricio Graziani, monarca contrarreloj elite, fue citado junto a los hermanos Ramos a la concentración de diez días que hará en San Luis el equipo argentino que participará del Panamericano de Ruta, que entre el 3 y 6 de mayo se desarrollarán en la Avenida de Circunvalación.



A los tres se sumarán a otros sanjuaninos que también integrarán la preselección argentina que competirá en las distintas competencias de la cita panamericana. Nicolás Tivani, en Europa, será uno de los integrantes del pelotón elite.

A confeccionar las camisetas



Una de las mayores preocupaciones que tenía ayer Roberto Galván es hacer lo más rápidamente posible las camisetas del equipo Diberbol con los colores de campeones argentinos. "Es una alegría enorme hermano" le decía a un amigo que lo felicitaba a través de una llamada a su teléfono celular.



"Imaginese lo que esto significa para mi. Esta es la primera experiencia con un equipo y los muchachos me han dado esta alegría", confesaba al cronista.



"Nada se podría haber realizado sin el aporte del gobernador Sergio Uñac, del secretario de Deportes, Jorge Chica; del presidente de la Federación, Juan José Chica, de la Municipalidad de Sarmiento, de AOMA (Asociación Obreros de la Minería Argentina) y de Casa Noble, funcionarios, entidades y empresas que nos tendieron su mano. Será un honor llevar su publicidad en las camisetas de nuestros campeones argentinos", afirmó emocionado el presidente de la Fundación.