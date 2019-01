Invencibles. Justo en el día de su aniversario 47, el regalo de Peñaflor fue otra vuelta olímpica. La que llegó al sexteto de consagraciones sabiendo que el orgullo de ser Canario no es para cualquiera.

En el interior, lejos de los centros de las grandes decisiones, todo es más complejo. Cuesta más, demanda más esfuerzo y para Atlético Peñaflor que acaba de cumplir 47 años de vida deportiva el pasado 30 de diciembre, parece que ganar títulos se ha convertido en una costumbre. Y los números lo avalan porque desde el 2010 ha conquistado 8 campeonatos y de esos, los últimos 6 en forma consecutiva. Esta última consagración fue al superar a Atlético Maurín. Un logro que termina por completar un proceso que se inició con esta gestión cuando Peñaflor estaba en crisis, hasta sin servicio de electricidad y con las instalaciones del estadio Augusto Pulenta casi en abandono.



Torneo Clausura 2012, Anual 2014, Apertura y Clausura 2016, Apertura y Clausura 2017, Apertura y Clausura 2018 son sus conquistas, sumándole a eso que participó en los últimos 8 años en forma ininterrumpida de los Federales B y C de AFA más ahora el Regional Amateur.



Todos estos logros no son casualidad. Es fruto del trabajo de un grupo que asumió hace 8 años, encabezado por el presidente Pedro Salinas a quien acompañan en todo Gustavo Flores, Gustavo Avila, Tomas Moreno, Juan Flores y Diego Moreno. Ellos le devolvieron el brillo al legendario Peñaflor que marcó también un antes y un después en la Copa de Clubes Campeones, torneo del que es el más ganador en su historia.



Pero no todo es títulos y trofeos en Peñaflor. Con el club casi devastado, se puso en marcha la recuperación y la ampliación de la oferta para todo San Martín. Se incorporaron disciplinas como handbol en ambas ramas y todas las categorías, participando en torneos nacionales. Además de hockey sobre césped en damas. En tanto que en obras, se inauguró la cancha auxiliar iluminada y próximamente se inaugurará la segunda cancha.



Cuando se quiere, se puede. Esa parece ser la frase que gobierna todo el ambiente en Atlético Peñaflor que pasó de estar casi al borde de la desaparición a ser en apenas 8 años el que soñaron sus fundadores hace 47 años. Los Canarios están ahora metidos en la preparación del Regional Amateur al mando de una de sus leyendas como lo es Gilberto Caballero que fue parte sustancial del renacimiento de Peñaflor. En éstos 8 títulos ganados, Gilberto participó en todos: uno como jugador, 4 como ayudante de campo de Hubert Piozzi y 3 como entrenador principal.



Orgullo es lo que sobra entre los Canarios. Meter 6 coronas seguidas, recuperar el club, sumar disciplinas, hacer obras y ser protagonistas no lo hace cualquiera. Un trabajo de recuperación integral que puso de pie al coloso de tierra adentro. Un ciclo que sirvió para recuperar esa mística ganadora pero además para consolidar el orgullo de ser Canario.





Leales. Los hinchas de Peñaflor siempre están. Se recuperó al club y empezaron a disfrutar con todo.





La comisión

Puro éxito

Una de las razones fundamentales de esta recuperación del Atlético Peñaflor pasó por el trabajo continuo e incansable de la misma comisión directiva que asumió en 2010 y hasta hoy rige los destinos del club del departamento San Martín.