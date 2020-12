Casi afuera. Dependiendo de sí mismo pero, además, de una combinación milagrosa. Así quedó parado Sportivo Peñarol en la Fase Reválida del Torneo Federal A tras caer como local ante Camioneros por 1-0 en el marco de la cuarta fecha de este mini torneo que solamente permite pasar al primero de las posiciones. Una caída que desmoronó todas las ilusiones que se habían creado con el triunfo de la fecha pasada en Mar del Plata. Ahora, el Bohemio se sacudió contra su realidad en la previa de la semana más importante de su historia reciente porque el miércoles jugará contra Newell"s por la Copa Argentina. Nunca fue Peñarol. Nunca encontró el camino y el libreto para poder imponer condiciones ante un Camioneros que llegó con el objetivo de sumar en San Juan y se fue con tres puntos para ser líder junto a Sportivo Desamparados de la Zona B.

El nuevo modelo que había rendido ante Otamendi en Mar del Plata, fue la elección de Schiapparelli para este Peñarol urgido del triunfo y sin margen de error. Nunca pudo acomodarse. Hernán Muñoz quedó demasiado solo como para pelear la posesión de la pelota y en esos primeros 45" de juego, Camioneros la manejó. No tan bien pero fue dueño de la pelota y con eso, maniató a un Peñarol que era más voluntad que otra cosa.

Al Bohemio le quedan dos partidos en esta fase porque tiene fecha libre en la última jornada.

El equipo Verde insinuó algo de peligro con un par de remates de Pavon y la potencia de Parisi pero pese a ser más, nunca comprometía del todo a Biasotti. Pero a los 42" llegó el córner desde la izquierda y el gigante Lescano anticipó en el primer palo para cambiarle la trayectoria y vencer al arquero Bohemio. Sin ser mucho más pero con la pelota como propiedad, Camioneros metía el golpe que tanto quería.

En el complemento, Peñarol se jugó a matar o morir. Y, claro le tocó morir pero en la suya. Es que los cambios intentando darle más potencia ofensiva lo desprotegieron más aún. Entonces se hizo de ida y vuelta con varias chances netas que Parisi desperdició y que pudieron cerrar antes el partido.

En esa impotencia Bohemia empezaron las expulsiones. Se fue primero Michel García y para Peñarol fue ir a buscar la heroica. La refrescante presencia del pibe Leandro Espejo le dio algo de oxígeno al sueño Bohemio pero no alcanzó. Hubo una polémica entrada de Pena contra el propio Espejo en el área que pudo ser penal pero el árbitro no la vio así. Entonces, Peñarol se convirtió en un canto a la impotencia. Con Pérez Tarifa, Bibi González y el resto que quedaba, fue a la carga. Fiel a su mística pero no le alcanzó.

En la contra, Camioneros le perdonó la vida y para colmo de males, en el mismo cierre se fue expulsado Carlos Fernández. Una tarde amarga. Peñarol había reaccionado en la fecha anterior pero en San Juan, nunca pudo afirmarse y con esta caída quedó casi con un pie afuera, por no decir con los dos.





Se juntaron todos en las posiciones

Con goles de Daniel Garro y de Maximiliano Meza, Estudiantes de San Luis derrotó como local por 2-0 a Círculo Deportivo Nicanor Otamendi de Mar del Plata y se reacomodó en las posiciones de la Zona B quedando a sólo un punto de los dos líderes provisorios que son Desamparados y Camioneros. El que quedó fuera de toda chance de clasificación fue el equipo marplatense que quedó en el fondo de las posiciones con sólo un punto.

En tanto hoy, en Río Negro, Cipolletti tendrá la oportunidad de ser nuevo y único líder cuando reciba a Sol de Mayo de Viedma a partir de las 18 como local. De ganar, Cipo comandará las posiciones con 8 puntos pero sin haber quedado libre aún.

En la fecha 5, Sportivo Peñarol será visitante y deberá viajar a Viedma para jugar con Sol de Mayo que de no ganar hoy en Cipolletti quedará más que desacomodado para la lucha por la clasificación. En tanto que Desamparados, que quedó libre en esta cuarta jornada, será visitante del ya eliminado Círculo Deportivo Otamendi. Pero además, el partido de la fecha será el que jueguen en Buenos Aires, Camioneros con Estudiantes de San Luis. Libre quedará Cipolletti de Río Negro.