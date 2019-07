Este jueves se realizó el fixture del Torneo Federal A 2019-2020 y los equipos sanjuaninos ya conocen a sus rivales para el debut, previsto para el domingo 1 de septiembre.

Peñarol, recientemente ascendido, hará su presentación en el estadio Ramón Pablo Rojas frente a Maipú, mientras que Desamparados deberá recorrer varios kilómetros, hasta General Cerri, Buenos Aires, para visitar a Sansinena.

En cuanto a los partidos entre ambos representantes sanjuaninos, el primer encuentro será el 10 de noviembre en el Serpentario y el segundo, en Chimbas, se jugará el próximo año.

El certamen otorgará 2 ascensos a la Primera Nacional (Ex Primera B Nacional) 2020/2021 y 4 descensos al Torneo Regional 2021. Cabe recordar que la etapa clasificatoria se jugará en un formato de todos contra todos, divididos en 2 zonas de 15 equipos cada uno a dos ruedas.

Luego habrá un hexagonal final con los 6 mejores clasificados de cada zona a una sola rueda. Con esta resolución, habrá un ascenso por zona, en tanto que sobre los descensos, se irán los últimos dos equipos de cada grupo por puntos.

El fixture completo

1ra. fecha - 01/09/19

SASINENA vs. DESAMPARADOS

HURACAN L.H. vs. J.U. UNIVERSITARIO

OLIMPO vs. CIRCULO DEP.

DEP. MADRYN vs. CAMIONEROS

ESTUDIANTES vs. VILLA MITRE

SP. PEÑAROL vs. DEP. MAIPU

FERROCARRIL O. vs. CIPOLLETTI

LIBRE: SOL DE MAYO



2da. fecha - 08/09/19

CIPOLLETTI vs. SP. PEÑAROL

DEP. MAIPU vs. ESTUDIANTES

VILLA MITRE vs. DEP. MADRYN

CAMIONEROS vs. OLIMPO

CIRCULO DEP. vs. HURACAN L.H.

J.U. UNIVERSITARIO vs. SASINENA

DESAMPARADOS vs. SOL DE MAYO

LIBRE: FERROCARRIL O.



3ra. fecha - 15/09/19

SOL DE MAYO vs. J.U. UNIVERSITARIO

SASINENA vs. CIRCULO DEP.

HURACAN L.H. vs. CAMIONEROS

OLIMPO vs. VILLA MITRE

DEP. MADRYN vs. DEP. MAIPU

ESTUDIANTES vs. CIPOLLETTI

SP. PEÑAROL vs. FERROCARRIL O.

LIBRE: DESAMPARADOS



4ta. fecha - 22/09/19

FERROCARRIL O. vs. ESTUDIANTES

CIPOLLETTI vs. DEP. MADRYN

DEP. MAIPU vs. OLIMPO

VILLA MITRE vs. HURACAN L.H.

CAMIONEROS vs. SASINENA

CIRCULO DEP. vs. SOL DE MAYO

J.U. UNIVERSITARIO vs. DESAMPARADOS

LIBRE: SP. PEÑAROL



5ta. fecha - 29/09/19

DESAMPARADOS vs. CIRCULO DEP.

SOL DE MAYO vs. CAMIONEROS

SASINENA vs. VILLA MITRE

HURACAN L.H. vs. DEP. MAIPU

OLIMPO vs. CIPOLLETTI

DEP. MADRYN vs. FERROCARRIL O.

ESTUDIANTES vs. SP. PEÑAROL

LIBRE: J.U. UNIVERSITARIO



6ta. fecha - 06/10/19

SP. PEÑAROL vs. DEP. MADRYN

FERROCARRIL O. vs. OLIMPO

CIPOLLETTI vs. HURACAN L.H.

DEP. MAIPU vs. SASINENA

VILLA MITRE vs. SOL DE MAYO

CAMIONEROS vs. DESAMPARADOS

CIRCULO DEP. vs. J.U. UNIVERSITARIO

LIBRE: ESTUDIANTES



7ma. fecha - 13/10/19

J.U. UNIVERSITARIO vs. CAMIONEROS

DESAMPARADOS vs. VILLA MITRE

SOL DE MAYO vs. DEP. MAIPU

SASINENA vs. CIPOLLETTI

HURACAN L.H. vs. FERROCARRIL O.

OLIMPO vs. SP. PEÑAROL

DEP. MADRYN vs. ESTUDIANTES

LIBRE: CIRCULO DEP.



8va. fecha - Sábado 19/10/19

ESTUDIANTES vs. OLIMPO

SP. PEÑAROL vs. HURACAN L.H.

FERROCARRIL O. vs. SASINENA

CIPOLLETTI vs. SOL DE MAYO

DEP. MAIPU vs. DESAMPARADOS

VILLA MITRE vs. J.U. UNIVERSITARIO

CAMIONEROS vs. CIRCULO DEP.

LIBRE: DEP. MADRYN

9na. fecha - Jueves 24/10/19

CIRCULO DEP. vs. VILLA MITRE

J.U. UNIVERSITARIO vs. DEP. MAIPU

DESAMPARADOS vs. CIPOLLETTI

SOL DE MAYO vs. FERROCARRIL O.

SASINENA vs. SP. PEÑAROL

HURACAN L.H. vs. ESTUDIANTES

OLIMPO vs. DEP. MADRYN

LIBRE: CAMIONEROS



10ma. fecha - 03/11/19

DEP. MADRYN vs. HURACAN L.H.

ESTUDIANTES vs. SASINENA

SP. PEÑAROL vs. SOL DE MAYO

FERROCARRIL O. vs. DESAMPARADOS

CIPOLLETTI vs. J.U. UNIVERSITARIO

DEP. MAIPU vs. CIRCULO DEP.

VILLA MITRE vs. CAMIONEROS

LIBRE: OLIMPO



11ra. fecha - 10/11/19

CAMIONEROS vs. DEP. MAIPU

CIRCULO DEP. vs. CIPOLLETTI

J.U. UNIVERSITARIO vs. FERROCARRIL O.

DESAMPARADOS vs. SP. PEÑAROL

SOL DE MAYO vs. ESTUDIANTES

SASINENA vs. DEP. MADRYN

HURACAN L.H. vs. OLIMPO

LIBRE: VILLA MITRE



12da. fecha - 17/11/19

OLIMPO vs. SASINENA

DEP. MADRYN vs. SOL DE MAYO

ESTUDIANTES vs. DESAMPARADOS

SP. PEÑAROL vs. J.U. UNIVERSITARIO

FERROCARRIL O. vs. CIRCULO DEP.

CIPOLLETTI vs. CAMIONEROS

DEP. MAIPU vs. VILLA MITRE

LIBRE: HURACAN L.H.



13ra. fecha - 24/11/19

VILLA MITRE vs. CIPOLLETTI

CAMIONEROS vs. FERROCARRIL O.

CIRCULO DEP. vs. SP. PEÑAROL

J.U. UNIVERSITARIO vs. ESTUDIANTES

DESAMPARADOS vs. DEP. MADRYN

SOL DE MAYO vs. OLIMPO

SASINENA vs. HURACAN L.H.

LIBRE: DEP. MAIPU



14ta. fecha - 01/12/19

HURACAN L.H. vs. SOL DE MAYO

OLIMPO vs. DESAMPARADOS

DEP. MADRYN vs. J.U. UNIVERSITARIO

ESTUDIANTES vs. CIRCULO DEP.

SP. PEÑAROL vs. CAMIONEROS

FERROCARRIL O. vs. VILLA MITRE

CIPOLLETTI vs. DEP. MAIPU

LIBRE: SASINENA



15ta. fecha - 07/12/19

DEP. MAIPU vs. FERROCARRIL O.

VILLA MITRE vs. SP. PEÑAROL

CAMIONEROS vs. ESTUDIANTES

CIRCULO DEP. vs. DEP. MADRYN

J.U. UNIVERSITARIO vs. OLIMPO

DESAMPARADOS vs. HURACAN L.H.

SOL DE MAYO vs. SASINENA

LIBRE: CIPOLLETTI

En la segunda ronda, en el 2020, se invierten las localías