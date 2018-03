Con ganas. Tras una inactividad de cinco meses, durante los cuales se le "cayeron" dos peleas, el invicto pocitano retornará al cuadrilátero para enfrentar al mendocina Walter Reta, en la que será su primera pelea programada a seis asaltos.

Una tímida sonrisa se dibujó en su rostro cuando se le preguntó si subiría al ring con la barba, emulando al multicampéon mexicano "Canelo" Álvarez. "No, me la voy a afeitar", fue la respuesta que tiró con la rapidez que suele sacar su jab zurdo. Santiago "La Garra" Pérez (4-0-0, 2 KO), la más firme promesa surgida en el boxeo sanjuanino en los últimos años, saldrá del ostracismo involuntario al que está sumida su campaña y volverá a combatir el próximo viernes en el Sporting Club Estrella. Su rival será el mendocino Walter Reta (2-3-0), hermano del ex campeón mundial Jonatán Barrios, que es dirigido por Pablo Chacón, en la que será la primera experiencia del pibe pocitano a seis asaltos.



Debutó en el profesionalismo, hace casi un año, el 24 de marzo de 2017 venciendo por nocaut en tres asaltos a Pablo Ponce, de allí, hasta el 13 de octubre realizó sus cuatro combates. Noqueó en cuatro a Marco Chanampa y venció por decisión a Alexis Alessio y Fernando Ruíz. Fue, justamente en su última pelea, ante un pupilo de Chacón donde sufrió por primera vez. En el tercer round sintió una mano al hígado, sello de la escuela del "Maestro de Las Heras", de allí hasta el final debió apelar no sólo a sus virtudes, sino también a su corazón para, primero sobrevivir al impacto y luego mantener la diferencia lograda en los primeros dos capítulos de la brega y llevarse la victoria por decisión mayoritaria.



Por segunda vez se dibujó la sonrisa en su rostro cuando se le pidió que pusiera cara de malo para las fotos para amedrentar un poco a sus rivales. "Si no se te van a animar todos", acotó con una sonrisa Rubén Ojeda, el entrenador que asiste a Mario Cabello en su rincón. "Estoy muy ansioso, quiero pelear ya", contó el pibe que suele combatir en superwelter (69,853 kg) pero que ante Reta pesará 71 kg. "La pelea se pactó en ese peso", explicó Mario Cabello. "En realidad éste es mi peso", que para mediano (72,575 kg) es chico y para la categoría inferior es grande, razón por la cual se lo exprime un poco para que se encuadre en las 154 libras. Mide 1,83 mts, 1 centímetro más de lo que medía Carlos Monzón. El gran campeón mundial santafecino era alto para la categoría de las 160 libras, ventaja que se magnifica en Santiago si da la división más baja. "Estoy fuerte y con muchas ganas", volvió a expresar mientras ajustaba las vendas a sus manos para iniciar el trabajo de bolsa.



Pasado mañana vuelve al ring el púgil que encendió el año pasado una llama de esperanza en los de los aficionados sanjuaninos, quienes desde que debutó lo acompañan expectantes porque ven en él la figura que puede volver a colocar al boxeo sanjuanino en el primer orden nacional.



Santi toca y sale

- ¿Qué sabés de tu rival?



- "Que es pupilo de Chacón que trabaja bien los ganchos y que es aguerrido. Lo bueno es que es alto, como yo, así que podré trabajar más con golpes largos que es lo que más me gusta".





- ¿Te afectó la incertidumbre de no combatir?



- "Algo, ocurre que para la pelea anterior que no se hizo había entrenado muy bien y enterarme dos días antes que no se hacía me amargó mucho".





- ¿Para la anterior entrenaste bien, y ahora?



- "Estoy muy bien, me siento fuerte y muy ansioso".





-¿Tras casi medio año sin pelear, ahora parece que podrías pelear dos veces en dos meses?



- "Es verdad, me dijo Mario (Cabello, su entrenador) que lo hablaron para que pelee en la defensa de Román (Cecilia) el mes próximo. Pero por ahora nos hemos enfocado en Reta. Después nos fijaremos en un futuro rival".





-¿Qué le dirías a la gente?



- "Que vaya al Sporting, mi rival es un hombre al que no noquearon nunca y quiero ser el primero en hacerlo".

Habrá cuatro complementos entre amateurs

La reunión que se realizará pasado mañana en las instalaciones del Sporting Club Estrella que tendrá como combate estelar el de los profesionales Santiago Pérez y Walter Reta, es organizada por el Club del Box, de Mario Cabello, quien contó con la colaboración del ex profesional, Rolando Lahoz, en el armado del programa. Dicha velada es fiscalizada y auspiciada por la Federación Sanjuanina de Box, debido a que la entidad que dirige Cabello aún no cumple los requisitos necesarios para promover y armar un espectáculo. "Está por salirnos la personería jurídica", dijo el técnico de Pérez. En la oportunidad habrá cuatro peleas complementarias, entre pugilistas aficionados. Combatirán sanjuaninos contra mendocinos: Mathias Sierra se medirá con Diego Martínez. Gabriela Páez peleará con Macarena Moreno. Esteban Gutiérrez ante Luciano Chacón. semifondo: Mario Jofré con Luciano Aráoz. Comenzará a la 22,30 y la entrada popular tiene un valor de $100.