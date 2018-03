Giro. Fabricio Persia dejó los autos de tracción trasera para pasar a los del TC2000. Mañana saldrá a pista por primera vez durante las pruebas comunitarias. El domingo correrá su primera final en la categoría.

"Sentí que había terminado una etapa en Top Race Series después de algunos años. Gané carreras, peleé campeonatos, hice la escuela que tenía que hacer y el paso siguiente era pasar al V6, pero no me alcanzaba el presupuesto. Además hacía bastante que tenía ganas de correr en TC2000 y este año decidí dar el salto. Estoy muy motivado porque es una buena categoría y puede abrirme las puertas al Súper TC2000", explicó Fabricio Persia. El piloto sanjuanino ya está listo para debutar en su nueva categoría y su salida a pista será este fin de semana en el autódromo Cabalén, de Córdoba, en la primera fecha del campeonato.



Persia correrá con un Ford Focus III de la estructura Fela, que en la temporada pasada fue subcampeón por equipos; y lo hará con el número 71. Su objetivo será poder terminar entre los 10 primeros, aunque sabe que deberá realizar un rápido trabajo de adaptación pues los autos de TC2000 son de tracción delantera y él viene precedido por su experiencia con los Top Race, de tracción trasera.



"Confío en que la adaptación me costará poco, aunque lo lógico sería que me lleve un tiempo tomarle la mano. Supongo que aprovechar la goma en clasificación y encontrar rápido la mejor puesta a punto van a ser los desafíos más exigentes, pero confío en poder andar bien", expresó.



"La idea es sacar la mayor información posible de la telemetría y aprovechar las cámaras para hacer las correcciones que sean necesarias. Quiero ir de menos a más, estar entre los 10 primeros y luego entre los 5 mejores en cada carrera", añadió Fabricio Persia.



De acuerdo al cronograma de actividades para el Cabalén, mañana habrá cuatro entrenamientos comunitarios y el sábado se desarrollarán los dos ensayos oficiales, para luego darle paso a la clasificación. Ese mismo día se llevará a cabo el primer Sprint de la temporada y el domingo, la final se correrá desde las 12,10.



El torneo 2018 del TC2000 estará compuesto por 12 fechas, de las cuales 10 serán en formato regular y dos corresponderán a a pruebas especiales, con invitados. Este año habrá 30 pilotos en 12 equipos diferentes.



Tobías, por revancha



Tobías Martínez correrá este fin de semana la segunda fecha del campeonato de la Fórmula Plus. Será también en Córdoba, pero en Río Cuarto, y el sanjuanino buscará revancha ya que en la primera final largó segundo pero abandonó por una falla eléctrica.

Della Motta, al Sur

Otro de los pilotos sanjuaninos que este fin de semana tendrá actividad es Facundo Della Motta, quien afrontará la segunda fecha del TC Pista, en Neuquén. Tras su debut en la categoría (fue 11mo en Paraná), el piloto de Chevrolet palpitó la previa. "El auto se repasó entero y el equipo encontró algunos detalles que van a servir para mejorar. También banquearon el motor y está muy bien, así que voy con la mejor expectativa sabiendo que el Chevrolet aún debe mejorar. Conozco el circuito, el año pasado salí tercero", dijo.