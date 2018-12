El abogado de Rafael Di Zeo, Rodrigo Gonzalez, aseguró en una entrevista a Radio 10 que el barra no viajará a Madrid a ver la Superfinal entre Boca y River que se disputará este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu.

González contó que el jefe de la barra de Boca pidió permiso a la justicia el pasado lunes para salir del país pero después durante la semana, "teniendo en cuenta los dichos de Tribuna Segura decidió no ir. No quiere estar en el foco de atención. A esto se suma los precios desorbitantes del viaje".

El letrado, quien representa también a Mauro Martín, aclaró que “no viaja nadie de la primera línea" de la barra de Boca. "Hablé anoche con gente cercana a los chicos de la barra y me dijeron que no viajan. Todo fue por la repercusión de todo esto, aunque Mauro Martín no iba a viajar desde un principio. Di Zeo iba a viajar y finalmente no lo hará".

Además contó que la presencia de los barras en la despedida del micro "se dio de forma espontánea porque son líderes y sólo hicieron correr a la gente; las personas que yo represento no tienen vínculo con la dirigencia”.

Sobre la situación de Maximiliano Mazzaro, el barra retenido en el aeropuerto de Barajas, quien será deportado, dijo: “Mazzaro viajó y así como viajó está volviendo, pero Mazzaro no forma parte de la facción de Di Zeo”.