Preocupación. Darío Benedetto regresó a Boca después de una larga inactividad por la rotura de ligamentos. Jugó el amistoso pero ahora lo mandaron a Buenos Aires.

Todo parecía el "País de las Maravillas" para Boca pero de pronto, las lesiones comenzaron a nublar su pretemporada. Primero fue Fernando Gago quien tuvo que dejar los trabajos en EEUU para regresar a Buenos Aire y ahora, Darío Benedetto se sumó a esa infausta lista. Darío Benedetto abandonó la pretemporada que Boca está realizando en Estados Unidos y retornó a Buenos Aires. El delantero arribará al país para realizarse los estudios correspondientes que determinen si sufrió una lesión muscular. El "Pipa" ingresó en el complemento del último encuentro amistoso frente al DIM de Colombia, pero minutos después fue reemplazado por una contractura en el tríceps izquierdo.



"De la rodilla estoy diez puntos. Tuve que salir por precaución porque sentí una molestia en el tendón y preferí salir. La renguera es parte de eso. La rodilla, que es lo importante, está diez puntos. No fue nada grave, pero estoy con bronca porque quería terminar el partido", dijo tras el encuentro que Boca ganó por 4-2 con goles de Mauro Zárate, Sebastián Villa, el juvenil Almendra y Carlos Tevez.



Darío Benedetto se suma a Fernando Gago, quien también retornó al país para tratarse un desgarro, y Frank Fabra con una ruptura de ligamentos de rodilla.



Habrá que esperar por lo que arrojen los estudios al "Pipa", quien volvió a las canchas luego de ocho meses por una ruptura de ligamentos de rodilla de la otra pierna y ahora pasó a estar en duda para el primer duelo oficial de la temporada, el próximo miércoles 1 de agosto, frente a Alvarado de Mar del Plata por los 32avos de final de la Copa Argentina. Además, llegaría con lo justo al encuentro frente a Libertad, del próximo 8 de agosto, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.



Mientras el resto de sus compañeros volaron rumbo a Denver, donde Boca jugará su segundo amistoso (el martes a las 22 vs. Colorado Rapids), Benedetto se separó del plantel porque tomará otro avión con destino Buenos Aires. ¿Qué le pasa? La molestia pasó a un grado mayor y por eso le harán estudios en Argentina para determinar la gravedad de la lesión. Se teme que se trate de un desgarro en el tríceps sural izquierdo (en la zona del gemelo).



Benedetto, que no jugaba desde hacía ocho meses, iba a tener que pelear el puesto con Wanchope. Ahora es casi un hecho que el ex Huracán irá desde el arranque contra Alvarado y el Pipa le apuntará a Libertad.

Vergini se sintió destratado



Este lunes por la mañana, el aeropuerto de Ezeiza recibió a ocho jugadores del plantel de la Primera de Boca, que regresaron al país pese a que la pretemporada del Xeneize en Estados Unidos aún no finalizó.



Entre los futbolistas que aterrizaron se encontraban Santiago Vergini, Julián Chicco y Cristian Espinoza. Además, estaban Leonardo Balerdi, Agustín Almendra y Gonzalo Maroni, quienes se sumarán a la Sub 20 que disputará el torneo de L"Alcudia; y los arqueros juveniles Javier Bustillos y Federico Abadía.



Los medios presentes en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini no dudaron en ir directo a hablar con el zaguero, de 29 años; no solo por ser el más experimentado de los futbolistas, sino porque además fue uno de los que disputaron el último amistoso ante Independiente de Medellín -ingresó en el segundo tiempo por Paolo Goltz-. "No sé bien por qué vuelvo y estamos acá. Lo decidieron así", exclamó el defensor, ante las consultas de por qué fue uno de los que retornaron antes ya que al club de la ribera todavía le queda un partido ante Colorado Rapids -este martes-. Claro que luego de que su respuesta trascendiera y abriera el debate acerca de la decisión tomada por el cuerpo técnico.