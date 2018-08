Fue un día soleado y a puro fútbol. Allá, en el Sur sanjuanino. En el corazón del departamento Pocito. Muy lejos de las tierras rusas, que hace poco albergaron el Mundial de este deporte. Con el entusiasmo propio de los chicos y jóvenes que formaron parte de los Juegos Intercolegiales San Juan 2018, que organizan y fiscalizan de manera conjunta el Ministerio de Educación y la Secretaría de Deportes de la provincia. Hubo de todo y para todos. Un interesante número de participantes, tanto en varones (sólo en la categoría Sub-12) como en mujeres (en Sub-12, Sub-14, Sub-16 y Sub-18).



La actividad comenzó pasadas las 9 de la mañana y se extendió por toda la tarde. Momentos de compañerismo, distracción y divertimento se vivieron durante varias horas. Eso sí, siempre estuvieron presentes los mates de los profes.



Las escuelas que resultaron campeonas en cada categoría (a nivel primario en varones y mujeres y en secundario sólo en mujeres) y que se ganaron un lugar en el próximo torneo Provincial de los Intercolegiales son:



Sub-12 masculino: 1) Esc. "Las Hornillas"; 2) Esc. "España".



Sub-12 femenino: 1) Esc. "Las Hornillas"; 2) Esc. "Justo José de Urquiza".



Sub 14 femenino: 1) Esc. "Justo José de Urquiza; 2) Esc. "Froilán Ferrero".



Sub 16 femenino: 1) Esc. "España; 2) Esc. "Martín Güemes".



Sub 18 femenino: 1) Esc. "Batalla de Tucumán"; 2) Esc. "Froilán Ferrero".



En tanto los varones de las categorías Sub-14, Sub-16 y Sub-18 clasificarán a los ganadores el próximo miércoles.



Pasado mañana lunes continuará la actividad. En el departamento 25 de Mayo, desde las 8.30, en el polideportivo

del club Sp. 25 de Mayo se disputarán partidos de hándbol, por la categoría Sub-12 (varones y mujeres).



Ese mismo día (y a la misma hora), se cumplirá el acto inaugural en Capital, en el CEF N´20 y luego se continuará con la actividad del atletismo, en las distintas categorías de varones y mujeres. El programa continuará el miércoles.



En San Martín, desde las 14, se jugarán partidos de vóleibol, en la categoría Sub-12. Mientras que en Angaco, por la mañana, habrá actividad de fútbol en las diferentes categorías.

Batalla de Tucumán

1ro. en Sub-18 femenino: Rocío Palacio, Wendy Arena, Micaela Figueroa, Sofía Busso, Iara Carrizo, Selena Alarcón, Natacha González, Jazmín González, Florencia Prado, Celeste Moreno, Sabrina Durán y Victoria Torres.

Las Hornillas

1ro. en Sub-12 femenino: Ariana Ortega, Valentina Godoy, Nahir Vera, Tamara Sosa, Priscila Luna, Guadalupe Amarfil, Priscila Zárate, Nicol Flores, Rocío Cortez y Naira Zárate.

Las Hornillas

1ro. en Sub-12 masculino: Leandro Muñoz, Rodrigo Olmedo, Román Quiroga, Kevin Contreras, Gabriel Ramos, Nicol Delgado, Kevin Aguilar, Manuel Jácome, Valentín Quiroga y Leonel Quiroga.

Justo José de Urquiza

1ro. en Sub-14 femenino: Romina García, Silvia Rodríguez, Paula Balmaceda, María González, Gabriela García, Marcela Gaitán, Daiana Coria, Lourdes Leiva, Florencia Ávila, Briza Montaña y Camila Salinas.