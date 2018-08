El invicto, bonaerense, Jeremías Ponce y el pampeano Gil abrirán la televisación a todo el país por la señal de TyC Sports.

Aparte de los dos títulos mundiales se desarrollarán otras dos peleas entre púgiles profesionales.



A las 22:55 -tras toda la programación amateur- subirán al ring, encuadrados en peso ligero, el sanjuanino Leonardo Ariel Luna (1-2-1) y el mendocino Alejandro Ezequiel Huerga (1-0-0). Su pelea será a cuatro asaltos.



Posteriormente, a las 23:30 será el turno del invicto superligero, Jeremías Nicolás Ponce (18-0-0, 12 KO) quien se medirá, a ocho asaltos, con el pampeano Sergio Mauricio Gil (19-11-2), un avezado probador que intentará hacer trabajar lo más posible al promisorio y buen boxeador nacido en Coronel Moldes.

A las 20:30 dará inicio la acción sobre el ring. Habrá siete peleas entre amateurs y cuatro entre rentados.



El programa completo de los aficionados, que combatirán a tres rounds es el siguiente:



Mariano Castro (San Juan) vs. Agustin Escudero (La Rioja)/ 91 kilogramos.



Matías Sierra (SJU) vs. Adrian Buonarrigo (MZA)/ 75 kg.



Rodrigo Bronia (SJU) vs. Alfredo Soto (MZA)/ 64 kg.



Ismael Riveros (SJU) vs. Kevin Muñoz (MZA)/ 56 kg.



Lucas Guzmán (SJU) vs. Gaspar Chaparro (MZA)/ 56 kg.



También combatirán, los juveniles (hasta 17 años): Natanael Olmedo (SJU) (pupilo de Mauricio Muñoz) y Franco Ibarra (LRJ), medalla de plata y bronce en los pasados Juegos Evita Nacionales en 56 kg (pluma).



Y los cadetes: Jeremias Orozco (SJU) y Lucas Camarda (MZA).



Estos combates serán filmados y emitidos luego de la velada.