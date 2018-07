Entrega pura. Es lo que brinda, entre otras cosas, Leonardo Ponzio, en el medio de River.

Leonardo Ponzio es mucho más que el capitán de este River. En base a esfuerzo, sacrificio, compromiso y un rendimiento siempre alto, el volante central dejó atrás los momentos difíciles para darle paso a la felicidad total utilizando la banda roja.



"Estoy en el lugar que quiero, no puedo pedir más. Uno valora todas esas cosas. El grupo siempre me respeta mucho y yo también al grupo. En esta profesión uno entra a valorar cosas cuando es grande, hay que disfrutar", aseguró durante una rueda de prensa en Orlando, Estados Unidos.



Con respecto al presente del plantel, analizó: "Tener una base de muchos años con la misma idea de un entrenador es buenísimo. Lo mejor es que se mantiene una base porque con los compañeros nos miramos y nos entendemos, lo mismo cuando miramos al entrenador. Ojalá que se siga haciendo esto en el club, que está organizado y tiene un proyecto".



Mientras tanto, el mercado de pases amenaza con llevarse a Gonzalo Martínez, entre otros futbolistas destacados. "Ya se viene diciendo quién se puede ir y quién no, es inevitable. Es parte de esto. Seguramente, desde adentro, siendo un poco egoístas, queremos que se queden todos", aseveró.



Sin embargo, Ponzio dejó en claro que la tentación económica y deportiva es lógica para cualquier futbolista joven que no actuó en el exterior, tal es el caso del Pity: "Hay que ser realistas, el sueño no se le quita a un compañero cuando vienen motivaciones, pero tampoco veo a nadie con la cabeza fuera de River en estos momentos".

Ponzio lo ve complicado



Se sabe que en la actualidad, Marcelo Gallardo suena como posible candidato para Selección Argentina, pero igualmente Ponzio ayer se mostró cauto sobre este tema: "Lo veo muy difícil, yo creo que Marcelo está en el lugar que quiere y, por lo que pude hablar, tiene muchas cosas en la cabeza de aquí al futuro en nuestra institución. Igual, será un tema que él deba definir en su momento si aparece la oportunidad".



Lejos de esquivar el asunto, Leonardo profundizó el tema. "Marcelo tiene un sentido de pertenencia en River muy grande y que todos reconocemos. Seguramente la Selección es importantísima para cualquier entrenador, pero creo que para Marcelo la prioridad es River".