Llegó el día para ver a San Martín jugando en casa. En los pagos de Concepción, donde alguna vez supo hacerse invencible pero que con el paso del tiempo fue perdiendo esa virtud. Algo que tiene que ver para que su estadía en la B Nacional se vaya tomando como una costumbre. Tal vez este sea el gran año. Ese que sueñan sus hinchas dar de una vez el salto. Ese que lo lleve otra vez a la máxima categoría del fútbol argentino, donde supo estar.

La parada de hoy no será nada sencilla. Tendrá enfrente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en otra edición de un clásico enfrentamiento entre sanjuaninos y mendocinos. Con el agregado que el Lobo cumplió una tremenda campaña el año pasado que lo llevó hasta los últimos partidos del Reducido que terminó ganando Instituto.

Pero en el fútbol no hay imposibles y el Verdinegro, pese a la categoría de su rival, buscará quedarse con los tres puntos en juego. Tal cual lo hizo la última vez que jugaron oficialmente (por el mismo torneo, en la primera fecha) en el que el equipo sanjuanino dio el batacazo y ganó en Mendoza por 1 a 0.

Para hoy, justo el día en que se presentará oficialmente la flamante iluminación (el partido arranca a las 20), el local tendrá sólo dos variantes (obligadas) con respecto al equipo que debutó con empate en mar del Plata ante Alvarado. Pelaitay irá por Blanco (suspendido) y Masuero por Sierra (lesionado). En el Lobo iría el mismo equipo que empató en Mendoza ante Defensores Unidos.

EL RESTO

Los otros partidos por la zona A del Verdinegro sanjuanino que se juegan hoy son: Temperley vs. Estudiantes de Río Cuarto (17 hs); San Telmo vs. Def. de Belgrano (17), Almagro vs. Alte. Brown (17), Flandria vs. Alvarado de Mar del Plata (17); San Martín de Tucumán vs. All Boys (19.15).

Completan: Mañana: Brown Puerto Madryn vs. Güemes (SdE) y Def. Unidos vs. Patronato (17). Lunes: Agropecuario vs. Dep. Morón (21).

En tanto que por la sección B, esta es la programación: Villa Dálmine vs. Mitre (SdE) (17), Dep. Madryn vs. Chacarita (17), Brown (A) vs. Racing de Córdoba (17), Mañana: Dep. Maipú vs. Chaco For Ever (18), Quilmes vs. Riestra (19.10). Ya jugaron Aldosivi 1 Indep. Rivadavia 1; mientras que anoche, al cierre de la edición, se enfrentaban Atl. Rafaela-Tristán Suárez, Gimnasia (J)-Ferro y Estudiantes (BA)-Atlanta.

Nueva iluminación y sumatoria de socios

Dos casos que ponen contentos a los dirigentes verdinegros y que suman para que el equipo de Concepción siga firme en su progreso como la principal institución del ámbito del fútbol sanjuanino. Por un lado, hoy se presentará en la categoría que milita el equipo sanjuanino luciendo la flamante iluminación que fue mejorada en todo aspecto. Ya había mostrado las mejoras en el partido que jugó el Verdinegro ante San Lorenzo de Ullum, en el marco del fútbol local, pero ahora lo hace oficial en la segunda división del fútbol argentino, donde se desempeña mayormente.

Por el otro lado, hasta ayer los dirigentes confirmaron que el número de nuevos socios para asistir a los partidos de San Martín en el torneo de la B Nacional ascendió a 1.200 espectadores, cifra que podría incrementarse hoy dado que continúan las afiliaciones hasta pasado el mediodía, siempre en la secretaría del club. Es indudable que existe un gran entusiasmo en los hinchas verdinegros, que acompañarán este año en mayor número al equipo dirigido por Andrés Yllana.