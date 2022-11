El segundo encuentro de la primera jornada del campeonato mundial de hockey sobre patines femenino enfrentó a Francia y Portugal. El conjunto portugués conquistó el estadio UPCN con precisión y calidad de juego con lo que derrotó a Francia por 8 a 0.

Desde el amanecer del encuentro, Portugal marcó el ritmo del encuentro mostrándose ampliamente superior que su rival. A los apenas 2’8’’ de juego la jugadora portuguesa Marlene Sousa se encargó de abrir el marcador con una categoría magistral a través de una jugada individual que concluyó con un gran remate por arriba. El segundo no tardó en llegar, a los 2’36’’ Maria Silvia puso el marcador 2 a 0 a favor de Portugal con una gran definición por debajo de la arquera francesa. A los 6’52’’ de juego, apareció el tercer tanto portugués de la mano de Ana Catarina Ferreira con una exquisita definición que dejó a Lili Buchoux sin chances de impedir que la bocha ingrese a su arco. Los ataques de Portugal no pararon de llegar, pero la bocha estuVo caprichosa por un tiempo. Esto se cortó a los 12’24’’ cuando Raquel Santos hizo magia con la bocha dentro del área rival, elevándola y concluyendo con un raquetazo que finalizó en el arco francés y dictó el 4° grito de gol para Portugal. El 5° tanto portugués apareció rápidamente con un pase por atrás que habilitó a Raquel Santos quien nuevamente remató al arco y amplió distancias. Las lusitanas no le dieron tregua a Francia y a los 17’41’’ en uno de sus ataques más débiles, llegó el 6° gol de la mano de la jugadora n°7 Rita Batista. El 7 a 0 con el que las selecciones se fueron al descanso, vino apenas unos minutos después con una gran jugada colectiva que termina definiendo nuevamente Rita Batista contra el segundo palo a los 19’6’’.

En los segundos 25’ el monólogo lusitano siguió con su curso, pero el ingreso de la arquera francesa Flora Michoud-Godard le impidió convertir en los primeros minutos. Francia ingresó un poco más agresivo que en la primera mitad, sin embargo, las esporádicas llegadas al área rival no tuvieron la precisión necesaria para poder atravesar el arco defendido por Maria Vieira. Recién a los 23’39’’ de juego llegó el primer gol de la segunda mitad con una jugada individual de la portuguesa Raquel Santos que paseó por atrás del arco francés hasta llegar al palo izquierdo donde levantó la bocha y remató contra el arco, cerrando el marcador del encuentro.

Mañana 8/11 Francia se medirá a la 10hs ante Chile, por su parte, Portugal enfrentará a España a partir de las 14hs en lo que promete ser un gran partido.

Síntesis Francia – Portugal

Primer tiempo

0 – 1: 2’8’’ – Marlene Sousa – 5 (POR)

0 – 2: 2’36’’ – Maria Silva – 6 (POR)

0 – 3: 6’52’’ – Ana Catarina Ferreira – 2 (POR)

0 – 4: 12’24’’ – Raquel Santos – 9 (POR)

0 – 5: 14’ 38’’ – Raquel Santos – 9 (POR)

0 – 6: 17’41’’ – Rita Batista – 7 (POR)

0 – 7: 19’6’’ – Rita Batista – 7 (POR)

Segundo tiempo

0 – 8: 23’39’’ – Raquel Santos – 9 (POR)