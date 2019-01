Contento. El "Oso" Pratto reconoció que tuvo un buen segundo semestre en 2018 y que llegó a River para quedarse. Aclaró que el equipo está mentalizado en ganar de nuevo la Libertadores.

Punta del Este, Télam



El delantero de River Plate Lucas Pratto aseguró ayer que el equipo arrancó "fuerte" con la pretemporada en Punta del Este, Uruguay, y que "ninguno está con resaca" con la intención de repetir el éxito histórico en la última Copa Libertadores.



"La felicidad está, todavía sigue, pero ya estamos mentalizados con los partidos del semestre, arrancamos fuerte y ninguno está con resaca", manifestó Pratto.



Pratto, autor de dos goles en las finales con Boca, indicó que tienen un entrenador como Marcelo Gallardo que es exigente y el plantel se identifica con él.



"Sabíamos que íbamos a tener pocas vacaciones, recargamos energías con la familia y contento de volver", indicó.



El goleador de River en la Copa Libertadores con cinco tantos aseguró que el segundo semestre de 2018 fue muy bueno para él y que hizo "goles importantes" que lo dejaron conforme.



A su vez, reveló que recibió "algunos llamados de otros clubes", pero dejó en claro su continuidad en River. "Vine para quedarme y no me voy a ir tan rápido a no ser que me echen. El año pasado fue bueno y queremos que la gente siga festejando", agregó.



El ex Boca, Tigre y Vélez también hizo referencia al retiro del atacante uruguayo Rodrigo Mora con quien compartió varios meses de concentración.



"Lo queremos porque como persona es impresionante. Acá hay un grupo espectacular y a cualquier que le hubiese tocado nos íbamos a poner tristes. Mora tenía siete años de carrera más y disfrutaba estar acá. Cuando no nos salían las cosas, nos alentaba. Tomó una decisión fuerte y le deseamos lo mejor, lo queremos mucho y lo apoyamos siempre", manifestó Pratto.



Por su parte, el juvenil mediocampista Exequiel Palacios aceptó que "hay chances" de ser contratado por Real Madrid, de España, en los próximos días.



"Es difícil no dejarse llevar por todo lo que dicen en las redes sociales, que se habla del Real Madrid. Trato de estar tranquilo en mi cabeza y disfrutar del día a día", dijo Palacios.



El plantel de River llevó a cabo el segundo día de trabajo físico intenso en Punta del Este, Uruguay, a través de un doble turno con ejercicios de coordinación, velocidad y potencia.