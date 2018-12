Distinguido. Juan Hierrezuelo se mostró orgulloso por el premio que recibió en Buenos Aires, en una ceremonia que se llevó a cabo en la Usina del Arte.

"Hace tres años que no descanso. En mi vida todo es básquet y no paro de trabajar, cada día. Y este año ha sido una locura, superé todos los objetivos que me había propuesto", confesó Juan Hierrezuelo, el basquetbolista que acaba de ganar el Jorge Newbery de Oro que distingue a los mejores deportistas de la Ciudad de Buenos Aires. Es la primera vez que un sanjuanino se queda con esta distinción anual, en la que más de 60 federaciones y asociaciones metropolitanas presentan su terna de deportistas elegidos en base a sus logros durante la temporada.



Hierrezuelo, quien emigró a Buenos Aires para avanzar en su carrera tras ser fichado por San Lorenzo, tuvo un año fantástico. Con el Ciclón ganó la Liga Nacional, dos Súper Copas y la Liga de las Américas, a la vez que logró la medalla de oro en Básquet 3x3 con la Selección argentina (junto a Marcos Giordano, Juan de la Fuente y Fausto Ruesga) en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se hicieron en Buenos Aires. De hecho, es el primer sanjuanino en colgarse una medalla de oro en un Juego Olímpico.



"Fue muy lindo, no me lo esperaba porque recién hace tres años que vivo en Buenos Aires. Fue un premio al esfuerzo, a las ganas que le pongo día a día, mes a mes, tanto individualmente como con el equipo. Siempre quiero avanzar y crecer lo más posible", señaló Hierrezuelo, quien antes de ganar el Newbery de Oro se había quedado con el de Plata en su terna (compartido con Sofía Acevedo).



El pivote juvenil surgido de Ausonia no se olvidó de San Juan. "Ser el mejor deportista en la ciudad Buenos Aires no es cualquier cosa y demuestra que vale la pena todo el esfuerzo que hago. Espero que mi familia y amigos me hayan apoyado en el Deportista del Año en mi provincia. Todos los torneos que puedo jugar para la Selección sanjuanina trato de jugarlos y sería muy lindo ganar también en San Juan", dijo Juan, quien quedó ternado en el Deportista del Año en Básquet junto a Ismael Sarruf e Ignacio Masciadri.



Los Premios Jorge Newbery distinguen a los deportistas que más se destacaron en el ámbito porteño. Todos los ganadores de las estatuillas de Plata compiten luego por la de Oro. Las ternas se conforman por la elección de las asociaciones y federaciones, que envían los currículums a la Subsecretaría de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires. Y luego son votados por miembros del Comité Olímpico Argentino, del Gobierno de la Ciudad, de la Confederación Argentina de Deportes, la Unión de Federaciones Deportivas Metropolitanas, el Comité Paralímpico y el Círculo de Periodistas Deportivos.

Los Premios Jorge Newbery se celebran en la Ciudad de Buenos Aires desde el 2003.

GANADORES

Edición Estatuilla de Oro



2003 Mariela Antoniska



2004 Omar Narváez



2005 Jorge Valdivieso



2006 Fernando Gago



2007 Los Murciélagos



2008 Rodrigo Palacio



2009 Sebastián Baldassarri



2010 Luciana Aymar



2011 Gisela Dulko



2012 Pilar Geijo



2013 Belén Pérez Maurice



2014 Franco Icasati



2015 Alan Pichot



2016 Julián Pinzás y Alamiro Vaporaki



2017 Anabella Mendoz



2018 Juan Hierrezuelo