Fin de la espera. Luego de varias idas y vueltas, San Martín inaugurará oficialmente su nueva iluminación del estadio Hilario Sánchez y lo hará por el Torneo de Verano nada más y nada menos que ante el puntero San Lorenzo de Ullum.

El encuentro será el próximo martes a las 21, pero el sábado tres partidos abrirán el capítulo 18 del fútbol sanjuanino. A continuación, la programación completa.

Sábado 29 de octubre

Atenas vs. Rivadavia

Sportivo Desamparados vs. Peñarol

Juventud Unida vs. Villa Obrera

Domingo 30 de octubre

Sarmiento vs. Carpintería

Martes 1 de noviembre

San Martín-San Lorenzo

Miércoles 2 de noviembre

Juventud Zondina vs. Colón Junior

Marquesado vs. Aberastain

Unión vs. Alianza

Árbol Verde vs. Del Bono | Cancha: Centenario Olímpico - sin público|

9 de Julio vs. Trinidad