Es un duelo aparte. Una pulseada entre ellos que por supuesto arrastra a sus selecciones. Inclusive a sus compañeros. Messi-Lewandowski, el gran encontronazo individual que tendrá el Mundial de Fútbol Qatar 2022. Por más que ellos hagan chiquita esa competencia personal, lo mismo existe. Y vaya a saber si tiene límites. El delantero polaco es el último ganador de los dos premios The Best, ese prestigioso premio que entrega la FIFA, antes junto a la revista francesa France Football.



Messi, en cambio, en el año 2009 ganó el primero de sus siete Balones de Oro, lo que representa un récord nunca antes visto en el fútbol y una marca que difícilmente se pueda igualar en el corto plazo. De los futbolistas conocidos hasta hoy, sólo el francés Kylian Mbappé (23) y el noruego Erling Haaland (22) están en condiciones de ilusionarse con tamaño desafío, todavía sin haberlo conseguido ni una sola vez.



Messi, ganador de 41 títulos, se adjudicó el premio en la campaña 2009/10 (34 goles), 2011/12 (50), 2012/13 (46), 2016/17 (37), 2017/18 (34) y 2018/19 (36), siempre como futbolista de Barcelona; mientras que el centrodelantero de Varsovia se la adjudicó en 2020/21 (41) y 2021/2022 (35) durante su etapa en Bayern. En esas dos temporadas, Lewandowski fue reconocido por la FIFA como el mejor futbolista del mundo mediante la entrega del premio The Best, creado desde el final de la alianza con la revista France Football, que entrega el Balón de Oro.

"Fuiste el ganador del Balón de Oro del año pasado y France Football te lo debería dar. Tendrías que tenerlo en casa también" Lionel Messi - Selección de Argentina

Esos galardones significaron una reivindicación para el polaco, después de la polémica que se generó en la gala del Balón de Oro 2021, asignado a Messi, más bien por su consagración con Argentina en la Copa América que por su discreto año a nivel clubes.



Al recibir el galardón, el argentino ponderó los méritos del polaco, que el año anterior había ganado la Champions League con el Múnich, antes que fuera cancelada la entrega del Balón de Oro 2020 por la pandemia.

Meses después, el polaco puso en duda la sinceridad de Messi cuando supo que no lo había votado para el premio The Best, que se determina por la elección de los técnicos y capitanes de todos los seleccionados del mundo.

"Me gustaría que su declaración fuera honesta, no sólo palabras vacías. No me votó cuando me eligieron". Robert Lewandowski - Selección de Polonia

Ahora, antes del Mundial, el polaco consultado sobre si podría estrechar su mano con el argentino luego de todo lo sucedido, contestó: "¿Por qué no?", ¿por qué no le daría la mano? Está todo bien con Messi, nunca tuve nada contra él".



El partido de mañana será el cuarto enfrentamiento entre ambos, el primero a nivel de selecciones. En la temporada 2014/15 disputaron un cruce de semifinales en la Liga de Campeones, que registró un triunfo para cada uno pero con la clasificación a favor de Leo.



Cinco años después, Lewandowski volvió a ganarle con Bayern Múnich en los cuartos de final de la misma competencia con un histórico 8-2, en el que marcó el sexto gol de su equipo.



Messi batirá ante Polonia un nuevo récord: quedará como el futbolista argentino con más partidos en la Copa del Mundo (22), por encima de Diego Maradona (21). Irá en busca de la victoria, la clasificación argentina y algún nuevo gol -cuenta 8- que lo acerque al máximo anotador "albiceleste" en la competencia (Gabriel Batistuta, 10).