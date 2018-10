GRITO SAGRADO. Los varones del vóleibol se recuperaron de una derrota y lograron la medalla dorada apelando a los genes de un deporte que a San Juan le ha dado muchas satisfacciones. El equipo contaba con mayoría de jugadores que podrán estar el año próximo para refrendar su tradicional dominio en los Binacionales.

Por primera vez en los 21 años de los Juegos Binacionales de Integración Andina "Cristo Redentor" la delegación de San Juan culminó en el último lugar del medallero general. Los deportes clásicos, como el vóleibol y el ciclismo, aún con rendimientos desparejos, salvaron la ropa. También fue positivo lo de la natación. En el resto habrá que replantearse lo hecho. Si bien es cierto que hubo disciplinas en las que se esperaban mejores resultados, como el básquetbol masculino, queda el atenuante que ese equipo sufrió varias bajas por lesiones. Pero hay deportes que desde hace años no levantan cabeza.



La pregunta del millón es ¿qué pasó para que no se cumplieran los objetivos de mínima que tenían algunas disciplinas, cuando -según comentaron deportistas como los del balonmano- se contó en los últimos cinco meses con canchas y ropa para entrenamiento.



Hay que buscar las respuestas dentro de la estructura de la Secretaría de Deportes, que en la organización de espectáculos saca siempre 10 felicitado. Y que por la manera de trabajar no caben dudas que montará en septiembre del año próximo "los mejores juegos de la historia", como comentó el titular de esa oficina gubernamental, Jorge Chica, en la edición de ayer a DIARIO DE CUYO. Les sobra experiencia y capacidad en eventos como para que todo lo concerniente funcione como el primer violín de una orquesta de cámara.



De qué sirve llamar a los medios para que cubran en algún hospital cómo los médicos realizan chequeos a deportistas consagrados; cuando a los pibes, que son el futuro. Los que sacarán mayor provecho a la excelente infraestructura que están dejando, se los convoca a una ergometría dos semanas antes de los Binacionales.

VIGENCIA CLÁSICA. El ciclismo consiguió un tercer lugar en la tabla general del deporte. Con su ariete, Santiago Sánchez, en inferioridad física, quedó a dos puntos de la victoria.

Hoy, con presupuesto pensado, solicitado y acordado, varios de los deportistas que otrora tenían becas de tres o seis meses que servían para que potenciaran sus posibilidades alimenticias, no las tienen. Se las sacaron.



Es cierto que se asiste en los mejores colectivos y se les otorga a los chicos una muy buena indumentaria, pero no se puede obviar que el deporte es competencia y que los resultados son los que resaltan si se trabajó bien o si se debe hacer un alto y reconsiderar lo actuado.



La realidad de los números exige que se tome el toro por las astas, se ajusten tuercas a Federaciones y se deje de querer tapar el sol con la mano. Al final después de los fuegos artificiales, lo que queda es sólo humo.

Para repetir lo de San Juan 2010, hay que empezar a trabajar ya.

La natación estuvo en la pelea con rendimientos individuales destacados. Los varones fueron cuartos y la damas quintas.

En el atletismo chicas y varones compartieron el último escalón de la tabla. Se midieron con equipos con mejor y mayor apoyo logístico.

Se lograron dos podios



El primer lugar de los varones del vóleibol y el tercero del ciclismo son los únicos dos podios a los que accedió la delegación sanjuanina en los Binacionales que terminaron anteayer en O"Higgins.



Después, salvo la natación que ocupó el cuarto lugar en varones y el quinto en damas, fue lo más destacado. El balonmano llegó a finales consuelo con sus dos equipos: varones sextos y damas quintas. Las chicas del vóleibol terminaron sextas y después, todo fue pelear por no salir últimos. En básquetbol (7mo y 8vas). En fútbol octavas. En tenis, dos 7mos puestos (damas y varones). El taekwondo, el tenis de mesa y el atletismo, terminaron octavos.