PRIMERA DIVISIÓN: LA FECHA DE LOS CLÁSICOS SE ABRE EN CONCEPCIÓN Edición impresa Edición impresa

Que la racha no se corte San Martín, que hace 6 fechas no pierde y Godoy Cruz, que no ganó en sus últimos tres partidos, se enfrentan a las 21.15, en el Hilario Sánchez, por el clásico cuyano.