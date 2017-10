Muy atento. Gerardo Tivani estuvo atento a todos los movimientos que provocaban con su control del grupo los hombres del SEP.

Tranquilo, con una sonrisa dibujada en su cara, Gerardo Tivani, analizó para DIARIO DE CUYO su victoria. Coincidió cuando se le comentó que se esperaba alguna táctica disuasiva del SEP que controlaba los movimientos de la fuga, teniendo en cuenta que con ellos viajaban dos embaladores contundentes, como él y Adrián Richeze. "Yo respeto a todos los velocistas y en su grupo venía Darío (Álvarez quien fue compañero suyo en Pocito) que tiene enormes condiciones en el embalaje, pero sinceramente, pensé como usted, que nos atacarían más", explicó.



A la hora de analizar su victoria, lo primero que hizo fue agradecer a su primo Diego y a sus vecinos. "Sinceramente, no se si hubiera podido ganar si no hubiera contado con el apoyo de Diego, se fundió ayudándome. Su trabajo tiene un gran porcentaje de éste triunfo y también el aliento que me hicieron sentir mis vecinos, quienes en todo momento me dieron fuerzas para mantenerme en el grupo de arriba. Quería hacerles este regalo y por fortuna pude hacerlo", afirmó.



Después de sacarse "selfies" con todos cuanto se lo pidieron en su camino a la premiación de la carrera, Gerardo, comentó como fue la definición de la carrera, que resumió los 124 kilómetros de extensión en sus últimos 300 metros. "El que atacó primero fue Richeze (Adrián) con Darío (Álvarez) a su rueda, yo me acomodé detrás y cuando ataqué por afuera vi que pasaba al frente. Agaché la cabeza y le di con todo, era el momento que había estado imaginando durante toda la carrera y no podía dejar pasar la oportunidad", explicó, quien recién levantó los brazos cuando pasó la raya en una llegada complicada por la presencia de las motos de la policía muy cerca.

Momentos de la Carrera

Añosos testigos

El pelotón viaja por el impecable pavimento de una calle pocitana, a su izquierda la acequia que transporta el agua bendita para las tierras cultivables. A la derecha centenarios aguaribays (popularmente pimientos) observan callados el paso de la caravana multicolor que rompe su serena existencia.

Paisaje de montaña

El grupo que lideró la competencia encara la calle Chacabuco (Costa Canal) hacía el norte detrás se observan los promontorios de los montes pocitanos. El trazado tuvo falsos planos pero no contó con desniveles que comprometieran las chances de los embaladores, como ocurrió con una definición de tres velocistas.

Dos contra el mundo

Durante un par de vueltas, Daniel Lucero (Municipalidad de Rawson) y Nicolás Naranjo (Agrupación Virgen de Fátima) intentaron la "heróica" de alcanzar al grupo de punta. Su esfuerzo fue en vano porque los de arriba, comandados por la gente del SEP no les dieron chance alguna de coronar exitosamente su intento.