En casa. Daniele De Rossi, de 36 años, llegó al mundo Boca para ser su nuevo ídolo. Firmó contrato hasta el 2021 y avisó que quiere ganar todo con el club.



El mediocampista italiano Daniele De Rossi, flamante incorporación de Boca, fue presentado ayer en la entidad de la Ribera y aseguró que quiere ser "parte de ésto y sentirlo dentro de la cancha, como lo pensaba antes de mi llegada".

"Nicolás (por Burdisso, el director Deportivo del "xeneize") me contó muchas cosas de Boca, lo que significa formar parte y ser parte de este espectáculo, pero quiero sentirlo dentro de la cancha, tal como lo pensaba antes de mi llegada", indicó De Rossi durante su presentación en el Salón Juan de Dios Filiberto, en la Bombonera.

Sentado junto al presidente de Boca, Daniel Angelici, encargado de darle la bienvenida, De Rossi, ante una cantidad impensada de periodistas de todo el mundo, varios llegados desde su Italia natal, añadió que se encontró "con un club serio, mucho más de lo que me imaginaba. Estoy contento de haber llegado acá".

"Es algo increíble el recibimiento que tuve cuando llegué el jueves a las 6 de la mañana a Argentina. Algo impensado, pero llego porque prevaleció las ganas de jugar al fútbol", indicó el excampeón del Mundo con el seleccionado de Italia en Alemania 2006.

El ex capitán de la Roma, único equipo en el que jugó hasta su llegada a Boca, se refirió a la insistencia de Nicolás Burdisso (fue compañero de De Rossi en el club de la capital italiana) de traerlo y explicó: "No sé cuando me hizo la primera propuesta. Tenía cierta intención de traerme para acá y me convenció. Es un hombre honesto, la garantía más grande es él, por éso no dudé en aceptar la propuesta". "El objetivo de Boca es el de ganar todo y vengo a dar mi aporte, pero la prioridad es la Libertadores. El equipo está concentrado para que las cosas vayan bien. Hay material y entre todos la idea es poder conseguir los objetivos", afirmó.

Asimismo, comentó que recibió el apoyo de todos los compañeros, "quienes me hicieron sentir muy bien y con ganas de continuar". Por otra parte, confesó que empezó a seguir a Boca por Diego Maradona.

"Tuvo importancia Maradona en el momento que empecé a seguir a Boca. No podés no enamorarte de un jugador como Maradona. Hay una locura en torno a este equipo, un amor muy fuerte, que Diego siempre lo hizo sentir", ejemplificó.

Un video fue la carta de presentación para el italiano De Rossi.

EL PEDIDO DE OSVALDO

"Que no le hagan la vida imposible"

Amigos. Osvaldo y De Rossi jugando para la Selección italiana. Los dos aman a Boca.

Daniel Osvaldo estuvo en la Bombonera el domingo junto a su amigo y excompañero en la Roma y la Selección italiana, Daniele De Rossi. "Siempre hablábamos mucho de Boca con Daniele, Él me hablaba mucho de Boca, estoy contento de que cumpla su sueño", opinó el exdelantero en charla con el programa "El show de Boca".

"Está muy feliz, la verdad es que le deseo lo mejor, que le vaya bien y que no le hagan la vida imposible como me la hicieron a mí", fue su consejo, cargado de las sensaciones que le dejó su paso por la Ribera que terminó del peor modo.