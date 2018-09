Confianza. La Academia se impuso en La Paternal 2-0 sobre un Argentinos que todavía no encuentra el rumbo en el certamen doméstico.

En una jornada marcada por las suspensiones de los partidos de la Superliga a causa de las tormentas, Racing y Argentinos salieron al Diego Armando Maradona para verse las caras en el encuentro correspondiente a la séptima fecha del torneo doméstico. Y la Academia ratificó su buen presente en el torneo doméstico al imponerse 2-0 de visitante y afianzarse como único líder.



A pesar de las condiciones del campo de juego, que imponía una velocidad superior a la media, el que logró gestar las ocasiones más claras para abrir el marcador fue el elenco de Eduardo Coudet. Un remate de Cristaldo controlado por Chávez y un intento de Lisandro López escaso de potencia fueron las amenazas más incisivas en el arco del Bicho. Sobre la media hora la Academia consiguió ponerse en ventaja gracias a la acción iniciada por Zaracho. El joven canterano encaró por el centro, buscó al Churry para que el ex Vélez habilite de cabeza a Augusto Solari, pero el volante no logró definir ante la salida del arquero. El mérito del experimentado delantero de continuar en escena fue la clave para que el puntero del certamen confirme su liderazgo.



La mala noticia para el Chacho llegó cuando Alejandro Donatti tuvo que dejar la cancha por una recaída de su lesión muscular.



En el complemento Racing extendió la diferencia mediante un penal ejecutado por Licha López. El ídolo albiceleste capitalizó la infracción que recibió Guillermo Pol Fernández y festejó el 2 a 0. El triunfo pudo haber sido más amplio, pero el Churry Cristaldo falló un mano a mano ante Chávez que pudo liquidar el partido. Por su juego asociado y la jerarquía de sus intérpretes, la Academia argumentaba la victoria en el semillero del mundo.



Con los tres puntos garantizados, los de Avellaneda confirmaron su gran presente en el ámbito doméstico al afianzarse en la cima del campeonato. La Chachoneta funciona en su mejor versión y mantiene la esperanza de luchar el título hasta las últimas circunstancias. Para ello adopta la filosofía del Paso a Paso. Ahora se le viene recibir a Boca en el Cilindro. Ni más ni menos.

Otros juegos de la séptima fecha

Si el tiempo lo permite y no hay más inconvenientes con los temporales que diezmaron la realización de la séptima fecha de la Superliga, hoy con tres partidos más el Boca-Colón, continuará el derrotero. A las 13,15 en Paraná, Patronato más urgido y necesitado que nunca será anfitrión de Talleres de Córdoba que aún no encuentra el paso que lo llevó a ser protagonista de la temporada pasada.



En tanto que a las 15,30 en Santa Fe, otro de los que no ha podido aún retomar el ritmo de la temporada anterior como Unión será anfitrión del entonado Gimnasia y Esgrima de La Plata que viene de eliminar a Boca de la Copa Argentina. La realidad de ambos reclama puntos y funcionamiento por lo que irán por una victoria.



Finalmente, desde las 17,45 en Córdoba, el golpeado Belgrano que pelea por la permanencia será local ante el encumbrado Huracán de Gustavo Alfaro que ya se metió en la pelea grande.

Suspensiones

Por la lluvia

Además de Argentinos-Racing, ayer había dos partidos más programados por la Superliga que debieron ser suspendidos debido al temporal que azotó Buenos Aires. San Lorenzo-Atlético Tucumán y Estudiantes-Newell"s fueron postergados.