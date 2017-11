Una postal. Lisandro López pegándole al piso de bronca e impotencia después de perder una de tantas chances. Racing no pudo marcar y quedó eliminado de la Sudamericana.

Buenos Aires, DyN



Racing Club igualó anoche 0-0 con Libertad de Paraguay en un partido en el que tuvo chances hasta el epílogo y quedó eliminado en el Cilindro de Avellaneda de los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana.



La Academia, si bien tuvo oportunidades, careció de la claridad necesaria para generar más peligro en el área del adversario, sufrió las mismas dificultades para convertir que mostró en sus últimos partidos y el equipo se retiró del campo silbado por gran parte de su parcialidad, que soñaba con una semifinal frente a Independiente, su clásico rival.



Racing salió al campo de juego con más apuro que claridad, pero con la intención de remontar el resultado adverso que había traído de Paraguay.



Por su parte, Libertad de ninguna manera se resignó a dejar jugar al local e intentó ahogar la creación de la Academia con un presión alta e intensa.



Recién a los 22" Racing tuvo su primera oportunidad con un tiro libre de Sergio Vittor que Rodrigo Muñoz despejó con esfuerzo.



Dos minutos después, el colombiano Andrés Ibargüen sacó un remate que se fue muy cerca del poste izquierdo.



La primera llegada de la visita fue a los 37, con un disparo de Antonio Bareiro, desde lejos, que se tornó apenas ancho sobre el vertical derecho.



A los 41, Lautaro Martínez se salvó de la expulsión por un codazo que le aplicó en el rostro a Angel Lucena. El mismo atacante de la Academia, un minuto más tarde, probó desde afuera del área. Muñoz dio un rebote, Augusto Solari envío la pelota de nuevo al área y Paulo Da Silva logró salvar el peligro cuando Lisandro López se preparaba para definir.



En el segundo período, Libertad se paró firme en su campo y logró contener los ataques locales.



Racing de a poco acumulaba gente en el área de los guaraníes pero se repitió encentros improductivos.



En ese contexto, quien tuvo dos chances fue Lautaro Martínez. A los 27, el atacante encontró la pelota en el área, tras una serie de rebotes, pero su envío dio en el travesaño. Ya en tiempo de descuento, a los 48, Lisandro López dejó solo y de cara al gol a la joven promesa académica, pero la definición de Martínez pegó en el poste izquierdo y ya no quedó margen para nada más.





El lamento de Lautaro Martínez



Lautaro Martínez lamentó anoche el disparo del final que dio en el palo y sentenció la eliminación de Racing de la Copa Sudamericana. "No tengo palabras, hicimos todo para ganar pero no pudimos convertir", analizó Martínez. "Ahora lo único que queda es poner todo en el campeonato", dijo a modo de consuelo. Pese a que falló en la definición de esa jugada que pudo haber cambiado el rumbo de la clasificación, Martínez se fue aplaudido por los hinchas racinguistas.



Por su parte, el defensor Sergio Vittor sentenció que la serie "se perdió en Paraguay. Hicimos allá un partido mal, hoy no pudimos y hay que afrontarlo con personalidad y actitud y sacar esto adelante", analizó.