Racing ganó la primera edición de la Supercopa Internacional en Emiratos Árabes Unidos, al imponerse sobre Boca Juniors por 2 a 1 con un penal del defensor Gonzalo Piovi en el séptimo minuto de descuento en el estadio Hazza bin Zayed de la ciudad de Al Ain.

El árbitro Fernando Rapallini, representante argentino en el Mundial Qatar 2022, sancionó la jugada decisiva por una mano en el área de Agustín Sández, que generó la airada protesta de toda la delegación 'xeneize'.

El partido, presenciado por el titular de la AFA, Claudio Tapia, y público de ambos equipos, incluidas las barras, parecía encaminarse a la prórroga de 30 minutos después de estar empatado desde el primer tiempo por los goles de Facundo Roncaglia y el colombiano Johan Carbonero a los 17 y 19 minutos, respectivamente. Sin embargo, el penal cobrado por su lateral izquierdo con un potente remate al central del arco le reportó a La Academia el segundo título en la era de Fernando Gago, poco más de dos meses después de ganar el Trofeo de Campeones ante el mismo rival y con idéntico marcador en San Luis.

Racing sumó la 39° conquista desde su fundación el 25 de marzo de 1903, que significa la 15ta. copa a nivel nacional. Su vitrina también guarda 18 ligas (la mitad ganada en la era amateur), tres copas rioplatenses -también previas al profesionalismo- y tres coronas internacionales (Libertadores, Intercontinental y Supercopa). Parecía empate y alargue pero Rapallini vio mano en Sandez y cobró el penal que Piovi cambió por gol y festejo en la Academia.

Academia de copas

Racing llegó a las quince copas nacionales al lograr la Supercopa Internacional. La Academia quedó, con esta cantidad de logros, segundo a nivel nacional, a solo una de su vencido. Su primera copa nacional la logró en 1912

Estalló Ibarra

El entrenador de Boca, Hugo Ibarra (foto), dijo que no le gustó el arbitraje de Fernando Rapallini en la derrota de su equipo ante Racing Club por la Supercopa Internacional, y dio por terminado el ciclo del arquero Agustín Rossi, a quien se le finaliza su contrato a mitad de año y ya tiene firmado un pre contrato con Flamengo, de Brasil. 'Me voy dolido, queríamos ganar. En un momento del partido cuando estaba terminado, hubo un penal que mínimamente el arbitro debía chequear. A nosotros el mismo referí no nos cobró un penal parecido ante el mismo rival y hoy no se utilizó el mismo criterio para este partido', dijo contrariado el técnico.. 'Un equipo de Brasil confirmó un precontrato firmado con Rossi y decidí que este año todos deben estar comprometidos cien por ciento por eso fue la decisión. Trabajo con 29-30 jugadores y los quiero comprometidos', expresó un Hugo Ibarra visiblemente molesto con el resultado y con la actuación de árbitro Rapallini..