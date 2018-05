Cabeza gacha. Los jugadores de Racing, encabezados por Centurión, se retiran de la cancha con la mirada al piso por la desazón tras la impensada derrota ante Colón de Santa Fe que le impidió clasificar a la Libertadores.





Buenos Aires, Télam



Racing Club no pudo alcanzar anoche el objetivo de clasificarse para la Copa Libertadores del año próximo porque perdió el partido que debía ganar, como local ante Colón, que al derrotarlo por 3 a 1, consiguió meterse en la Sudamericana 2019.



Al minuto de juego Racing ya estaba en ventaja (gol de Ortiz) y parecía que la noche estaba a pedir de boca para el local, cuyos hinchas además celebraban las convocatorias de Lautaro Martínez y Ricardo Centurión entre los 35 citados por Jorge Sampaoli para el Mundial.



Sin embargo el Sabalero no se quedó atrás y le peleó de igual a igual para intentar lograr el empate, algo que consiguió apenas 6" más tarde tras una definición de categoría de Marcelo Estigarribia.



La visita se mantuvo firme en defensa y controló bien a Centurión, Martínez y un inexpresivo Lisandro López, quienes no pudieron desequilibrar.



Colón se paró firme atrás y salió rápido en varias oportunidades. Así consiguió el segundo tanto con otra gestión ofensiva sobre la derecha, que terminó cuando Meli recordó sus orígenes colonistas y anotó para los santafesinos, pero esta vez luciendo la camiseta de la Academia.



En el segundo tiempo el ingreso en el local de Solari por el mencionado Saravia le dio mayor vértigo por derecha al local.

Pura alegría. Los jugadores de Colón festejan a full la

clasificación a la Sudamericana luego de la victoria en el Cilindro.

Pero en la contra Colón seguía siendo peligroso. Por eso, a los 37" este factor terminó de desencadenar la salida de Racing de la Libertadores del año próximo y el ingreso de Colón, cuando el habilidoso Javier Correa arrancó desde la mitad de la cancha una gran acción individual en la que a pura gambeta neutralizó a cuatro rivales para convertir el tercer tanto santafesino.



En otro partido, Estudiantes le empató en forma agónica a Rosario Central (1-1). En el tercer minuto de tiempo de descuento, el juvenil Nicolás Bazzana estableció la igualdad. El goleador Marco Ruben (28" PT) había abierto la cuenta para el conjunto local en el Gigante de Arroyito.





>> River se quedó con el clásico ante el Ciclón

En el estadio Monumental, River Plate se despidió de la Superliga 2017/18 con una victoria de 2-0 ante San Lorenzo (foto), en un clásico que sólo sirvió para cerrar las estadísticas. "Nacho" Fernández (9" ST) y Santos Borré (37" ST) anotaron los goles del equipo de Gallardo, que otra vez tuvo a su arquero Franco Armani como la gran figura del partido.



En el otro choque del último día de competencia, Gimnasia de La Plata le ganó 2-0 a Newell"s, con tantos de Ortiz y Bonifacio. Con ésto el Lobo sumó puntos vitales para el promedio.