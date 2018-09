Muy lúcido, estuvo ayer el "Peladito" Ramos. El ciclista que viene del Panamericano mostró su gran momento de forma para imponerse, con astucia a dos tremendos embaladores como Nicolás Naranjo y Héctor Lucero, a quienes ayer, los obligó a competir por el segundo puesto.

Haciendo gala del gran momento que esta pasado, Rubén Ramos (Fundación Diberbol) se quedó ayer con la última fecha de la temporada de ciclismo en pista, "desarrollada -durante ocho fechas- en el velódromo "Héroes de Malvinas" de la Municipalidad de Rawson.



El "Pelado" que viene de ganar un bronce en las vueltas puntuables del Panamericano de Pista realizado hace un par de semanas en México, puso sobre el óvalo rawsino toda su experiencia y categoría.



Sabía que no podía pelear la carrera en los embalajes, porque esos dos "monstruos" de la velocidad que son Nicolás Naranjo (Agrupación Virgen de Fátima) y Héctor Lucero (Municipalidad de Pocito) no le darían opción.



Para muestra basta un botón, en el scratch, "Willy" y el "Nico" le sacaron varios metros. Razón por la cual apuntó su estrategia a sacar vueltas (NR: En las puntuables se otorgan 20 puntos a quien lo logra) por eso cuando logró el cuarto lugar en el tercero, de doce embalajes, no detuvo su marcha y se llevó consigo a otros cuatro ciclistas: Facundo Cattapan (AVF), Laureano Rosas (Asociación Mardan), Fernando Castro (Diberbol) y Daniel Lucero (Municipalidad de Rawson). En cuatro giros lograron sacar casi tres cuartos de ventaja sobre el pelotón y consiguieron sacar un giro. Unas vueltas más adelante, también lograron el giro de ventaja, Naranjo y Lucero, junto a Duilio Ramos y Leonardo Rodriguez. Hasta el cuarto embalaje (dio puntaje doble) mandaba "Willy" con 35 puntos, mientras Rubén Ramos y Naranjo compartían el segundo lugar con 27.



Tras un par de embalajes en los que no tomó riesgos, el "Pelado" salió a pelear el séptimo, donde escoltó al pibe Cattapan y tercero fue Cobarrubia. Los tres y otro joven "gallito", Gustavo Albarracín, abrieron un hueco con el pelotón que se fue estirando hasta tener al grupo grande a "punto caramelo". Allí apareció toda la sapiencia del ganador quien reguló la marcha del grupo para no tomar contacto y aprovechar que venía el segundo (de tres) embalajes dobles. Ese sprint lo ganó Cobarrubia y Ramos fue segundo. A renglón siguiente el cuarteto consiguió sacar otro giro de ventaja y, por ende, sumar una veintena de puntos que sellaban la historia de la carrera.



Con cuatro embalajes por delante, Ramos le había sacado 20 puntos a Lucero y 25 a Naranjo.



De allí en más obligó a todos a pelear por el segundo escalón del podio.

Un ganador con los objetivos muy claros

Muy feliz por la victoria conseguida que le permite mirar con mucho optimismo sus posibilidades para el próximo Campeonato Argentino de Pista, Rubén Ramos, comentó que se sintió muy bien desde el inicio.



"Se que estoy en una muy buena forma física, pero tenía mis dudas en el scratch, por eso dudé un poco a la hora de levantar el embalaje, sin embargo, me sentí bien firme y con muy buenas sensaciones", explicó.



Posteriormente, cuando se le hizo notar que corría con una calculadora en la cabeza, por la manera que reguló la marcha del grupo escapado para sumar doble y luego meter los 20 puntos de la vuelta sacada, contó: "sí, sabía que tenía que aprovechar para sacar la mayor cantidad de puntos embalando sin los embaladores más fuertes, por fortuna encontré en Cattapan (Facundo) un buen socio y conseguí pasar al frente". Afirmó que su meta es "el Argentino" y contó que luego descansará. "Es un año muy duro", concluyó.

El Scratch lo definieron en un espectacular mano a mano ‘Willy’ Lucero y ‘Nico’ Naranjo, tras ellos sumó buenos puntos

Rubén Ramos.

La despedida del "Bambi"

Muy lúcido, estuvo ayer el "Peladito" Ramos. El ciclista que viene del Panamericano mostró su gran momento de forma para imponerse, con astucia a dos tremendos embaladores como Nicolás Naranjo y Héctor Lucero, a quienes ayer, los obligó a competir por el segundo puesto.

En la reunión desarrollada ayer en la pista se produjo la despedida de la pista, en San Juan, de Emiliano "Bam Bam" Fernández, el sextuple campeón argentino (tres veces en el kilómetro, dos en persecución por equipos y una en velocidad olímpica) cerrará su rica historia deportiva en el Campeonato Argentino que se realizará entre el 28 y 30 de éste mes en la provincia de San Luis.

Scratch



Pos Ciclista



1 Héctor Lucero



2 Nicolás Naranjo



3 Rubén Ramos



120 Vtas. Puntables



1 Rubén Ramos 61 pts



2 Facundo Cattapan 56pts



3 Nicolás Naranjo 47 pts



GENERAL



1 Rubén Ramos 14 pts



2 Nicolás Naranjo 10 pts



3 Héctor Lucero 9 pts



4 Facundo Cattapan 7 pts



5 Leonardo Cobarrubia 2 pts