A la hora de ponerle el pecho a las mariposas, Rubén no escatimó esfuerzos. Vio que había una pequeña oportunidad y la explotó al máximo. El rival con el que peleaba la general, Emiliano Ibarra, no tenía puntos de las pruebas previas y eso jugó a su favor. Mientras los que entraron a las puntuables mejor parados se anulaban entre ellos, el internacional que corre para Pocito aprovechó.

Por como habían quedado ubicados los ciclistas de los conjuntos que participaron con mayor cantidad de gente, como Puertas de Cuyo y el SEP y por la posición de liderazgo que compartían Nicolás Tivani (Agrupación Virgen de Fátima) todo el mundo esperaba que en las Vueltas puntuables algún corredor de esas escuadras se impusiera en la clasificación general de la fecha de pista disputada ayer en el velódromo de Rawson. Sin embargo, por como se dio la carrera, quien festejó fue un hombre, perteneciente a la Municipalidad de Pocito que puso sobre el óvalo de 333 metros toda su experiencia internacional para, haciendo un culto de la regularidad y corriendo con una lucidez propia de los elegidos, tiró al tacho de la basura todos los pronósticos de "la cátedra".



Rubén Gabriel Ramos, en el ambiente "El Pelado"; que había ingresado a la contienda decisiva con cuatro unidades, producto del tercer tiempo en la Persecución Individual, leyó muy bien el trámite de la prueba y consiguió promediando la competencia de fondo (100 vueltas a los puntos) enganchar una fuga de cuatro hombres que sumó sus primeros puntos en el sexto embalaje y que, con la venía de un pelotón sumido en sus disputas personales, consiguió sacar una vuelta de ventaja. En las carreras de este tipo esa acción se premia con 20 unidades, por lo que sin ganar ningún sprint, logró ubicarse en la segunda posición del tablero parcial que pasó a liderar Emiliano Ibarra (Puertas de Cuyo).



Mientras Ramos ponía alma corazón y vida para lograr ese giro de ventaja, en el pelotón los otros hombres de Puertas de Cuyo y del SEP se peleaban por marcar la rueda de Nicolás Tivani, que corrió acompañado solamente del juvenil Adolfo Alarcón. Ocurrió que en un par de ocasiones el pocitano de la selección argentina pegó un par de arrancadas y provocó brechas que diligentemente sus adversarios se ocuparon de cerrar.

Contento por la victoria, Rubén destacó la labor de sus compañeros y de toda su gente que le iba traduciendo lo que pasaba en la pista.



Mientras Laureano Rosas, Héctor Lucero, el mismo Nico Tivani y Víctor Arroyo se miraban de reojo y corrían su competencia personalizada; Ramos se dio cuenta que intentar la escapada era un negocio interesante. Es por ello que junto a Ibarra, Nicolás Arnau y Cristian Romero consiguieron en una decena de giros coronar exitosamente con el giro de ventaja la fuga.



Logrado el objetivo la misión cambió. Con el grupo de los, a prima facie, candidatos, que había quedado como cabeza de carrera, la meta era darle ritmo al pelotón para que no les descontaran la ventaja obtenida. Con todos reunidos otra vez, escoltó a Diego Tivani en el penúltimo embalaje y se afirmó en el segundo puesto de las puntuables, posición de la que solo Kevin Castro (M.Rawson) o Cristian Romero podían desbancarlo. Por ello en el último sprint ni se despeinó dejó que se repartieran los puntos gordos otros porque su trabajo ya estaba realizado.

La regularidad de Rubén fue su mayor virtud para coronar su tarde triunfal

Un ganador agradecid

"El Argentino es mi meta"

Luego de participar del Campeonato Panamericano de Cochabamba, donde vistiendo la casaca nacional corrió la Madison (Americana) junto a Nicolás Tivani, Rubén Ramos llegó a su casa y ganó. "No fue sencillo ganar hoy, porque tenía muchos corredores delante mío en el puntaje. Todos ellos de mucha calidad y experiencia. Encontrar el momento para atacarlos era el objetivo. Después que pasaron cinco embalajes y no había sumado ningún punto me aferré a la fuga que se armó. Me dije es ahora o nunca, entre quienes íbamos escapados yo era el único que había sumado en las carreras anteriores por lo que empujado por mis auxiliares deje todo para lograr el giro de ventaja", explicó muy tranquilo quien desde mañana iniciará las practicas con el seleccionado sanjuanino que participará -dentro de 11 días- del Argentino de Pista en Mendoza.



Dijo que le "gustaría" repetir la dupla de Americana que conformó con Tivani. "No pudimos entrenar nos avisaron un día antes, creo que trabajandola nos irá muy bien", culminó.

Clasificación

Keirin



Pos Ciclista



1 Tomás Suárez



2 Víctor Arroyo



3 Héctor Lucero



Persecución x 3.000 mts



Pos Ciclista Tiempo



1 Nicolás Tivani 3m35s81/100



2 Laureano Rosas 3m37s53/100



3 Rubén Ramos 3m37s85/100



Vtas. Puntables



Pos Ciclista Puntos



1 Emiliano Ibarra 30



2 Rubén Ramos 25



3 Cristian Romero 25



GENERAL



1 Rubén Ramos 11



2 Emiliano Ibarra 10



3 Kevin Castro 6



4 Tomás Suárez 6



5 Nicolás Tivani 6