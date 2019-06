Detonante. La decisión de San Jorge de no seguir jugando desnudó todo en el Consejo Federal.

El escándalo por los arbitrajes en el Ascenso sumó un nuevo capítulo: Antonio Raed, presidente del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de la AFA, renunció a su cargo. Y lo hizo realizando fuertes declaraciones sobre el último bochorno: la definición del Reducido del Federal A, en la que Alvarado superó 1-0 a San Jorge, pero los futbolistas tucumanos iniciaron una protesta contra el arbitraje de Adrián Franklin a los 5 minutos del segundo tiempo; primero con una sentada, y luego retirándose del campo.



El juez había expulsado a dos futbolistas de San Jorge: uno por doble amarilla -la segunda, una obstrucción- a los 25 minutos de juego, y el otro por protestar. Tras el escándalo, Gastón Sáez, presidente del club, informó que la entidad se retirará de los torneos de AFA "por la corrupción que hay en el fútbol argentino. Nos quejábamos de Grondona, pero ahora estamos peor".



Pues bien, en este contexto presentó su dimisión Antonio Raed, hermano de Guillermo, vicepresidente tercero de la AFA, quien alegó "fatiga moral" para justificar su decisión y dejó declaraciones explosivas en una entrevista con LV12 Online. "Es público y notorio, fue amañado", planteó sobre el encuentro disputado en el José María Minella de Mar del Plata. "Generó estado de nerviosismo y sacó de eje a uno de los equipos. No quiero justificar reacciones, pero que las cosas se den de un modo tan digitado", señaló. "Es muy grave lo que pasó", agregó.



"El arbitraje fue lamentable. Renuncio por los arbitrajes en estas categorías del fútbol argentino. Se vienen reiterando hechos que me causan fatiga moral", amplió el concepto más allá de lo ocurrido en el último episodio.



En efecto, el arbitraje en el Ascenso estuvo bajo sospecha a lo largo de la temporada. Hubo reclamos en continuado en Primera B y en la B Nacional; y en el fútbol del Interior los ejemplos fueron más extremos.



La AFA, además de decidir sobre el caso de Raed, deberá ratificar o no el ascenso del equipo de Mar del Plata a la segunda división tras su victoria en la revancha por 1 a 0 en el estadio José María Minella, y si impondrá una sanción a los de Tucumán por su sentada en el inicio del segundo tiempo en clara señal de protesta por los fallos del árbitro Adrián Franklin quien expulsó a dos jugadores de San Jorge y amonestó otros seis.



Arde el Consejo Federal y los coletazos no se terminan y prometen más bajas.



Las fechas



El 1 de septiembre comenzaría la Etapa Clasificatoria. Luego, la Primera Etapa de la Fase final comenzaría el 14 de mayo, la Segunda el 31 de mayo y la Tercera Fase el 14 de junio del 2020. Recordando que habrán 4 descensos tras la Etapa Clasificatoria.

Nuevo torneo

En el Consejo Federal ya tendrían diagramado el modelo de competencia para la temporada que arrancaría el 1 de septiembre. Serían en dos zonas, una de 16 equipos y la otra de 15, con los dos clubes sanjuaninos, Desamparados y Peñarol, que irían a la Zona Sur junto a Camioneros, Cipolletti, Círculo Deportivo, Deportivo Madryn, Maipú, Huracán Las Heras, Ferro, Juventud Unida, Olimpo, Sansinena de Cerri, Sol de Mayo, Estudiantes y Villa Mitre. Aunque restan confirmar estos grupos, todo indica que esta sería la distribución en la temporada nueva.