Su calidad única lo llevó a romper diferentes marcas históricas, que incluso parecían imposibles de superar. Justamente esa jerarquía individual le permitió a Lionel Messi también encontrarse en el tope de los deportistas que más dinero ganan por temporada. En este caso, según la prestigiosa revista norteamericana Forbes, el capitán del seleccionado argentino fue la celebridad latina con mayores ingresos en el año que termina: embolsó nada menos que 80 millones de dólares en concepto de salario pagado por parte del Barcelona y contratos publicitarios, donde habitualmente las "estrellas" de este tipo suelen facturar el triple o más que por su sueldo.



En la lista armada por Forbes, Messi se quedó con el puesto número uno en gran medida debido a la renovación del contrato con el Barcelona que firmó hace un par de meses. El vínculo con el club catalán se extenderá hasta mediados del 2021 y se estima que el rosarino cobrará de salario 40 millones de dólares por año, sin tener en cuenta los premios por objetivos alcanzados tanto a nivel personal como grupal. El monto global del vínculo por cinco años suena de otra galaxia: 415 millones de dólares. Si se divide su contrato en días, cobrará 140.000 dólares por jornada o 4 millones de dólares por mes. ¿La cláusula de rescisión por si alguien quiere sacarlo del Barcelona antes? Una locura: 700 millones de dólares.



Lionel dejó atrás en esta lista de millonarios a otras grandes estrellas como por ejemplo la modelo y actriz colombiana Sofia Vergara, la cantante de origen puertorriqueña Jennifer López (5ta con 38 millones de dólares), el futbolista brasileño Neymar (6to con 37 milllones), el basquetbolista Carmelo Antonhy (7mo con 32,5 millones), entre los principales. Pero no sólo la Pulga quedó arriba en esta tabla de Forbes, también se ubicó primero en la lista de los futbolistas con mayor valor global según la web especializada Transfermarkt. El monto total sobre la cotización del rosarino es de 180 millones de euros, dejando segundo a Neymar con 150 millones y tercero a Cristiano Ronaldo con 120. Con la situación económica de él y varias generaciones más a salvo, está claro que Lionel ahora quiere un sueño que lo llevaría a otra dimensión en la consideración: ser campeón mundial en Rusia 2018.

Completan el podio

2º Louis CK

De origen mexicano es un comediante que es la estrella del programa Louie, en la cadena televisiva Fox.



Embolsó en todo concepto durante este año 52 millones de dólares.

3º Sofía Vergara

La actriz y modelo colombiana, expareja de otra celebridad latina como Luis Miguel, facturó en este 2017 nada menos que 41,5 millones de dólares. A sus 45 años es la mujer mejor pagada de la televisión norteamericana.

"¿Dónde juega Messi? Ese es el favorito"

PEP GUARDIOLA

Lo llevó a una dimensión única bajo su dirección técnica en para muchos el mejor equipo de la historia como fue el Barcelona de Pep Guardiola. Se trata de Lionel Messi por quien el catalán tiene una profunda debilidad. Ayer, luego de concretar el mejor comienzo de temporada en la historia de la Premier League dirigiendo al Manchester City (ver cifra), volvió a demostrar toda su admiración por el que llamó en varias ocasiones "el mejor jugador de la historia". Consultado sobre qué equipo era el máximo candidato a ganar la Champions League, donde el City está en octavos de final, no titubeó un segundo: "¿Dónde juega Messi? Ese es el favorito", fue su respuesta para no tener dobles interpretaciones.

Época dorada. Guardiola y Messi hablando en el vestuario del Barcelona, cuando eran entrenador y futbolista.





Guardiola, también considerado en el ambiente por muchos el mejor DT de todos los tiempos, sumó de esta manera un nuevo eslabón en su trayectoria alabando al rosarino. "No hay alguien como él. No vi jamás algo igual y no creo que nadie más vaya a ver alguien siquiera parecido a Leo. Una cosa es ser el mejor en un tiempo determinado, pero hacerlo cada tres días y siempre mejorando, es algo inigualable. Por eso es el mejor de la historia, al menos para mí", contó cuando debió enfrentarlo siendo DT del Bayern Munich alemán.