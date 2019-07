Orgulloso luce Maximiliano Richeze la casaca de campeón argentino en la calles de Bruselas donde mañana se largará otra edición de la ronda gala.

A minutos de participar con sus compañeros de equipo en la presentación del Tour de Francia, que comenzará mañana en Bruselas, Maximiliano Richeze confió a DIARIO DE CUYO sus expectativas. Entre otras cosas comentó que está muy bien en lo físico y anímico para ayudar al Deceuninck Quik-Step a ganar protagonismo en la prueba.



"Estoy muy bien, muy contento de poder largar un nuevo Tour -comenzó contando- he superado todas las concentraciones previas y todos los trabajos de aclimatación a la altura que realizamos con el equipo".



Quien es considerado el mejor lanzador del pelotón UWT (UCI World Tour) trabajará para ayudar al italiano Elia Viviani a vencer en las etapas que se definan en embalaje. "Para nosotros es clave empezar ganando desde el primer día. Por todo lo que significa ponernos la casaca de líder y porque las tres primeras etapas se disputan en Bélgica" (NR: nacionalidad de su equipo).



Cuando se lo consultó sobre cómo afrontará la escuadra belga la lucha en la ronda gala, Maxi explicó que tratarán de atender los dos frentes. "Julian (Alaphilippe) será el líder para pelear la clasificación general. En tanto que Elia (Viviani) es quien intentará quedarse con la malla de la regularidad".



Sobre su futuro cercano, teniendo en cuenta que su contrato con el Quick-Step termina el 31 de diciembre y tomó cuerpo el rumor que el colombiano Fernando Gaviria le pidió a las autoridades del UAE Emirates que lo sume a la escuadra, el mayor de los hermanos Richeze dijo que lo único firme es que en agosto analizará el tema. "He recibido varias propuestas y el equipo quiere que me quede. Mi intención es firmar por dos años más, pero es tema que no quiero tocar ahora. En mi cabeza está solamente hacer un buen Tour de Francia y luego ponerme a revisar cada una de las opciones para elegir la más conveniente en función de mis pretensiones".

Espectacular inicio

Ayer en el casco urbano de Bruselas, una multitud, calculada en 60 mil aficionados se dio cita para conocer cara a cara a los 186 ciclistas que desde mañana concitarán la atención del planeta ciclista.



El argentino Maximiliano Richeze, luciendo su casaca de campeón argentino desfiló con su equipo (Deceuninck Quick-Step) que por ser uno de los locales acaparó la mayor cantidad de aplausos y vitores. El Tour inicia una nueva aventura y Maxi buscará protagonizarla.