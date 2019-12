Quedan apenas cinco días para unas elecciones que serán trascendentales para el futuro de Boca. Luego de un extenso período, el oficialismo corre riesgo de perder el liderazgo en el club y, para colmo, del otro lado estará un personaje emblemático para la historia de la entidad como lo es Juan Román Riquelme.

El candidato a vocal por la lista opositora que tiene a Jorge Amor Ameal como candidato a presidente visitó el estudio del programa Intrusos que se emite por América para dar su mirada sobre los comicios. “Al domingo hay que llegar cada uno con su estrategia. Pueden decir lo que quieran. ¿Yo con quién terminé? Ni un café me pagó Ameal, así que imaginate”, explicó sobre los rumores que advertían que había recibido dinero por aceptar la propuesta de Ameal.

“Elegí venir acá porque me venís invitando hace un montón, primero. Y segundo para que muchos nos vean por tele, esta semana es muy importante para mi club y lo tengo que hacer. Estoy agradecido de que me dejen estar acá”, justificó su presencia en el envío de espectáculos.

Una de las revelaciones más fuertes estuvo emparentada con la conversación que mantuvo con el Presidente del país, Mauricio Macri. “Quiero contar esto para que se termine el cuento. Me llamó por teléfono el presidente de mi país y soy un ciudadano más. Son 5 segundos inolvidables porque es el presidente de mi país. Le dije ‘tengo que reconocer que querés al club para llamarme en el lugar donde estás’. Me dijo que tenía que sentarme con Daniel (Angelici). Y le dije que yo con Daniel no me sentaba”, explicó.

“Yo te mando a mi Daniel y vos me mandas a tu Daniel (Bolotnicoff, agente del ex mediocampista). Entonces se reunieron su Daniel (Angelici) y mi Daniel. Ahí mi representante me preguntó de qué iba a hablar. Y le dije ‘hablá de churrascos, fideos, o plata', total la decisión ya la tenía tomada’. Si me llama el presidente de mi país y yo no estoy, tenés que ir vos”, reveló la conversación inédita con el Presidente de la nación.

“Después de la quinta reunión me mandó un mensaje su Daniel. Me dijo que quería hablar conmigo cara a cara porque tenía que ir con ellos. Le contesté el mensaje, como tiene que ser. Le dije que le daba las gracias pero que estaba a las corridas. ‘Seguí hablando con mi Daniel con total confianza de lo que sea’", le dije", agregó. Al mismo tiempo, Román aseguró que ya tenía la decisión tomada de acompañar a Ameal pero optó por revelarla a último minuto: “No le decía que había tomado la decisión por estrategia. Yo funciono así solo. Nadie me pidió nada. Pienso mucho solo y trato de hacer las cosas como las tengo que hacer”.

“Yo tengo buena relación con él. Me manda mensajes, hablamos de mi hijo, de su hija. Si me manda un mensaje el Presidente, lo contesto. Es el presidente de mi país y yo soy uno más de mi país. Cuando sonó el teléfono fueron 5 segundos inolvidables para mí. Si me llama Alberto (Fernández) después del 10 diciembre, serán 5 segundos inolvidables para mí", añadió.

Con absoluta ironía, apuntó contra Angelici y su vínculo con la hinchada: “A mí me tocó debutar contra Unión en el 96. Y del primer partido al último contra Lanús, a mí me ovacionaron. A él también, eso es un mérito...”.

Al momento de ser consultado sobre el pedido de unidad que realizó antes de unirse a la oposición, detalló: “Creo que era lo más importante. Se van a agarrar de un montón de cosas. Cuando digo que suena gracioso es porque él como presidente (Angelici) a mí me votó en contra cuando tenían que renovar mi contrato. Cuando termino jugando los últimos seis meses en Argentinos fue porque me empujó a irme. Y cuando ascendimos con Argentinos, que la gente de Boca pedía que vuelva para que me retire, él dijo que mientras estuviese yo no iba a volver. Y ahora porque uno no lo acompaña se enoja. ¡Es buenísimo esto! Ahora le decís que no y él se enoja. Cuando uno mira para atrás, las cosas hablan por sí solas”.

“Yo no voy a hablar del entrenador, Alfaro es el técnico hasta el domingo. Nosotros tenemos el técnico. Tenemos a quienes van a trabajar en Inferiores; todo, tenemos. Lo vamos a contar el lunes si tenemos la suerte de ganar”, confesó.

Y solo una crítica para el actual conductor del plantel por el planteo contra River en el duelo del torneo local: “A nosotros no nos gustó mucho ver a un nueve jugando de volante derecho. Somos de pensar con los muchachos que cada uno tiene su lugar en la cancha y eso nos pareció un poquito raro. Nos hizo un poquito de ruido. Ese día tuvimos poca sensación de querer atacar, de querer hacer un gol, de llegar al área contraria”.

OTRAS FRASES DESTACADAS DE RIQUELME

• “Yo me reuní con el presidente que está hoy (Angelici) hace 9 meses porque los tres que se iban a postular querían que los acompañe. Me reuní con él en Don Torcuato. Hablamos durante dos o tres horas. Vino con Gribaudo. Me propusieron eso, terminó la reunión, se fueron y me dijo que tenía un museo. ‘Me podrías regalar unos botines’. Le contesté que le tenía que preguntar a mi hijo Agustín si me dejaba porque todas las cosas se las quedó él. Agustín me dijo que sí y entonces se llevó los botines para su museo”.

• “Le dije que iba a atender a los demás candidatos. Atiendo primero a ustedes porque están al mando del club. Cuando tome una decisión los voy a llamar”.

• “Hace muchos meses venimos armando esto con varios compañeros: Battaglia, Delgado, Bermúdez, Cascini... Estamos muy preocupados por nuestro club deportivamente. Creemos que estos últimos años son los peores deportivamente en la historia de nuestro club”.

• “Mis compañeros van a tener que trabajar, uno será entrenador, el otro coordinador”.

• “Si algún día quiero ser presidente de mi club, tengo que aprender muchísimo. Hoy no estoy capacitado, pero sí en el fútbol puedo ayudar y mis compañeros también”.

• “El hincha de Boca tiene que entender que no voy como candidato a presidente de Boca, va Ameal. Si ganamos, va a gobernar él. En el fútbol puedo ayudar mucho. No hay que confundir las cosas. Hay una campaña para confundir: al domingo cada uno llega con su estrategia”.

• “Soy consciente de que tenemos muchísimas chances de ganar el domingo. Las encuestas cuando estaba afuera lo daban ganador a Ameal y decían que el único que podía torcer la elección era yo y terminé yendo con Ameal...”.

• “La elección se gana por un voto. Tenemos muchas chances. Hay que reconocer que Larreta y Santilli están haciendo las cosas bien. Y le pedimos por favor que el domingo ayuden para que sea una fiesta. El hincha se tiene que levantar contento. Tenemos que ser 40 mil o 50 mil. Ojalá ellos nos puedan ayudar a que el hincha disfrute el domingo”.

• “El domingo todo el país sabe que tenemos que ganar nosotros. Es la verdad. Hay que ser sincero. Lo único que pedimos es que sea una fiesta. Tenemos que ser muchos los hinchas de Boca. Necesitamos que sean 40 mil o 50 mil, de esa manera vamos a cubrir que no pase nada raro”.

• “Nunca tuve relación con Maradona. Fuimos compañeros en el 97. Tuve la suerte de disfrutar del futbolista más grande que vi en mi vida, junto con Messi. Tuve relación de compañero unos meses y después nada más. Sé todo lo que dijo. Me cuentan todo. Voy a repetir siempre lo mismo: fui un afortunado de jugar a la pelota con él y Messi, que no muchos tuvieron la oportunidad. Lo que Maradona hace con su vida y dice a mí no me interesa”.

• “Si nosotros ganamos, Bianchi va a tener su lugar siempre. El que quiera. Cuando él tenga ganas, que aparezca en la cancha como lo hace en Vélez. No puede ser que él no vaya a nuestra cancha”.